Επίθεση σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, ύστερα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της καναδικής αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού. Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε στις 11:35 τοπική ώρα (18:35 ώρα Ελλάδας), «είναι ακόμη σε εξέλιξη», σύμφωνα με τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ένας αστυνομικός και ένας πολίτης, ενώ ένας ακόμη αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο ενός από τους αστυνομικούς μας κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του», ανέφερε η αστυνομία του Μόντρεαλ σε ανακοίνωσή της.

Το Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA), μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον Καναδά, γνωστοποίησε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».