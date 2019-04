Ο Διονύσης Χατζηδάκης γεννήθηκε στα Χανιά και σταδιοδρόμησε για 27 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό. Το 1994 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θέση στην οποία παρέμεινε για 9 έτη. Από το 2002 εκλέγεται αδιαλείπτως Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου με διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2006, 2010 και 2014 εκλέγεται από τον πρώτο γύρο, λαμβάνοντας μάλιστα 65,85% στις τελευταίες εκλογές. Τον Δεκέμβριο του 2013 επιλέχθηκε μεταξύ 350 Ευρωπαίων αιρετών και αξιωματούχων για την αυτοδιοικητική του πορεία και του απονεμήθηκε ο τίτλος LOCAL LEADER OF THE YEAR από την Eπιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. Είναι παντρεμένος με την Λένα Χατζηδάκη και έχει μια κόρη την Χριστιάνα Χατζηδάκη.

