ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Εγγύτερη στήριξη του ΓΔ στις 1972 μονάδες
Αναλύσεις
09:40 - 20 Οκτ 2025

ΧΑ: Εγγύτερη στήριξη του ΓΔ στις 1972 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 1,30% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενη εβδομάδος κλείνοντας στις 1987,52 μονάδες, 5η συνεχόμενη πτωτική (στο -5,81% ο ΓΔ & στο -7,94% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +35,24% ο ΓΔ & στο +76,41% οι τράπεζες στο έτος).  

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 444,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία από το ξεκίνημα καθώς τα προβληματικά δάνεια περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ λειτούργησαν ως αρνητικός καταλύτης, με το ΓΔ να καταγράφει περί τις 2μμ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό καθώς το κλείσιμο των ΣΜΕ κορύφωνε τη μεταβλητότητα.

Οι αγοραστές πέτυχαν στη συνέχεια να μειώσουν μέχρι τις δημοπρασίες τις απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,247% με το δείκτη DAX να υποχωρεί.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος(-3%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-3,55%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Optima (-4,86%), η Βιοχάλκο (-1,93%), η Lamda (-2,44%), η Κύπρου (-1,79%), η ΔΕΗ (-1,32%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,30%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+13,74%), η ΕΕΕ (+3,09%), το ΔΑΑ (+1,97%), η ΕΛΧΑ (+1,69%), η ΜΟΗ (+1,22%) και ο ΟΠΑΠ (+1,64%).

Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 86 εκείνων που υποχώρησαν.

Δημοπρασία έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας πραγματοποιεί την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ.

Την Πέμπτη η Σαράντης ανακοινώνει το αποτελέσματα 9μηνου, ενώ στις ΗΠΑ θα τα δημοσιεύσουν οι Coca- Cola, GM, GE, Tesla, IBM,3M, Lockheed Martin κ.α.

Μετά από 11 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες, το σενάριο καταγραφής πτωτικού μήνα διαγράφεται ως πιθανό για τον Οκτώβριο, επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Στις 1972 μονάδες η εγγύτερη στήριξη με την ανακατάληψη των 2000 μονάδων ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκτηση της ανοδικής τάσης του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

S & P: διατήρησε για την Ελλάδα την αξιολόγηση ΒΒΒ, μία βαθμίδα πάνω από το investment grade. Παράλληλα, διατήρησε και τις σταθερές προοπτικές για την πιστοληπτική αξιολόγηση. Η Ελλάδα έχει εμφανίσει ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέσου ύψους 3,4% του ΑΕΠ. Προβλέπει ότι θα εμφανίσει δεύτερη χρονιά με πλεόνασμα προϋπολογισμού φέτος, όντας από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το χρέος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Κλείδωσαν στη Chevron τα μπλοκ της Κρήτης. Εντός των ημερών οι ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της προσφοράς του σχήματος Chevron- Helleniq Energy. Το μομέντουμ που συμπίπτει με την επίσκεψη του αμερικανού Υπ. Ενέργειας Κρις Ράιτ (6-7 Νοεμβρίου) και οι νέες big business των Αμερικανών μέσω Ελλάδας.

ΕΧΑΕ: Στο 2,65% αυξήθηκε το ποσοστό της Morgan Stanley.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Με κατώτατη τιμή αγοράς €0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς €3,00 ανά μετοχή.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ως €100 εκ. με τιμή αγοράς από ελάχιστο €4,5 έως μέγιστο €9 ανά μετοχή.

Άνοδο 6,4% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 (9μηνο 2025), σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. στους 10.792.202 επιβάτες. Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση για τα 39 αεροδρόμια (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ), στους 68.245.010 οι επιβάτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις
Πολιτική

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο
Σχόλια Αγοράς

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό
Αναλύσεις

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ