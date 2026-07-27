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Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:37 - 27 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Με το δεξί η έναρξη της χρηματιστηριακής εβδομάδας στο Euronext Athens με τον ΓΔ να επαναπροσεγγίζει τα υψηλά της 7ης Ιουλίου – που είναι και υψηλά 18 ετών – με τελικό κλείσιμο στις 2.517,84 μονάδες.  

Αφορμή της κίνησης η λεκτική – αρχικά – αποκλιμάκωση στην ΜΑ με σημάδια επαναφοράς στο τραπέζι του διαλόγου, με τις τιμές των καυσίμων σε πτώση και την επενδυτική ψυχολογία ξανά στο πράσινο.

Υψηλός ο τζίρος για τέλη Ιουλίου στα 312 εκ. ευρώ με καταλυτική υπεροχή των ανοδικών μετοχών τόσο στον FTSE (18 vs 7) όσο και στο σύνολο της αγοράς (89 έναντι 38).

Υψηλά τα τραπεζικά κέρδη (ΔΤΡ +2%) σε νέο πολυετές υψηλό εξαιτίας της πορείας κυρίως των συστημικών μετοχών (ΠΕΙΡ +2,1%, ΑΛΦΑ +3,8%, ΕΤΕ +2,2%) αλλά και της OPTIMA +3,1%, υψηλές πτήσεις και για ΒΙΟ +2,4%, ΜΠΕΛΑ +3%, ΤΙΤΑΝ +2,6% με αυξημένη τιμή στόχο από την Eurobank Equities στα 64,4 ευρώ, CREDIA +2,5%, ΑΡΑΙΓ +2,4% χωρίς να υστερούν και οι υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης όπως το ΔΑΑ +1,4%, MTLN +1,6%, ΕΥΔΑΠ +0.7%, ΛΑΜΔΑ +0,8%.

Απόπειρα – αποτυχημένη - αντίδρασης από τις πιεσμένες τελευταία ΕΛΧΑ -1,2% και AKTOR -0,4% ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα μετά την ΑΜΚ και έκδοση νέου 5ετούς Ομολόγου ύψους 300 εκ. με το αρχικό εύρος επιτοκίου να κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα (8%), την συνολική ζήτηση να ξεπερνάει τις 1.5x και την τελική απόδοση στο 7,87%.

Από τις ελάχιστες μετοχές στο κόκκινο η ΕΕΕ -0,3%, ΜΟΗ -1,2% και ΟΤΕ -1%.

Αξιόλογα τα κέρδη στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,5%) με τις σημαντικότερες μεταβολές σε ΛΑΒΙ +8%, ΑΒΑΞ +4,7%, ΑΛΜΥ +4,9%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2,5%, ΠΡΟΦ +2,5% σε νέο ιστορικό υψηλό, ΙΝΤΚΑ +1,3%, BYLOT +0,9%.

Αντίστοιχη εικόνα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ +4%, ΑΕΜ +3,4%, ΚΟΥΑΛ +2,4%, ΜΟΤΟ +3,2% να ξεχωρίζουν ανοδικά και τις ΜΠΡΙΚ -1,9%, QLCO -0,7% καθοδικά.

Υπενθυμίζουμε ότι από αύριο Τρίτη (28/7) εκκινούν οι δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εξαμήνου με την ΕΛΧΑ να ανακοινώνει πρώτη και να ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα η ΠΕΙΡ, ΟΤΕ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, OPTIMA, ΕΧΑΕ, ΤΙΤΑΝ και ΑΛΦΑ.

Εξίσου καλό κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX +1,5% και τον STOXX600 +0,6%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 17:43
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