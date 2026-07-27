Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

Μεγάλες εταιρείες αρχίζουν ξανά να προσλαμβάνουν εργαζομένους, αψηφώντας τις προβλέψεις για «εξάλειψη θέσεων εργασίας» από την Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρει σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, οι μεγάλες επιχειρήσεις κράτησαν «φρένο» στις προσλήψεις, περιμένοντας να διαπιστώσουν κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καλύψει ανάγκες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινο δυναμικό. Η εικόνα, όμως, φαίνεται να αλλάζει.

Εταιρείες από την τεχνολογία, τις μεταφορές, την άμυνα και άλλους κρίσιμους κλάδους εκτιμούν πλέον ότι η AI δεν οδηγεί απαραίτητα σε συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, αλλά δημιουργεί νέες ανάγκες για εξειδικευμένους εργαζομένους που θα μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα νέα εργαλεία.

Οι μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις αρχίζουν να εγκαταλείπουν τη λογική της αναμονής και επιστρέφουν σε μια πιο επιθετική πολιτική προσλήψεων, καθώς η ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτούν ανθρώπους με νέες δεξιότητες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η σιδηροδρομική εταιρεία CSX και η Alphabet, μητρική της Google, οι οποίες ενημέρωσαν τους επενδυτές ότι σχεδιάζουν ενίσχυση του προσωπικού τους προκειμένου να ανταποκριθούν στους αναπτυξιακούς τους στόχους και στις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Από τον περιορισμό κόστους στη νέα κούρσα προσλήψεων

Η αλλαγή στάσης γίνεται εμφανής σε πολλούς κλάδους.

Η Booz Allen Hamilton, ένας από τους μεγαλύτερους συνεργάτες της αμερικανικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι επιταχύνει τις προσλήψεις, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εταιρεία είχε προχωρήσει σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 7,5% το προηγούμενο διάστημα, λόγω περιορισμού ομοσπονδιακών συμβάσεων, όμως πλέον αναζητά νέο προσωπικό.

Στον τεχνολογικό τομέα, η Alphabet συνεχίζει να επενδύει σε προσλήψεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το cloud, ενώ η ServiceNow ενισχύει τις εμπορικές της ομάδες για να ανταποκριθεί στη ζήτηση σε υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, η CSX προχωρά σε αύξηση του προσωπικού της για τη λειτουργία των σιδηροδρομικών της δραστηριοτήτων, ενώ η Snap-on σχεδιάζει νέες προσλήψεις για να υποστηρίξει την ανάπτυξή της.

Η AI αλλάζει την εργασία, δεν την εξαφανίζει

Η νέα πραγματικότητα δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις αναθεωρούν τις αρχικές τους εκτιμήσεις για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλοί εργοδότες είχαν περιορίσει κυρίως τις προσλήψεις σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, θεωρώντας ότι τα συστήματα AI θα μπορούσαν να αναλάβουν μεγάλο μέρος των καθημερινών εργασιών.

Ωστόσο, η εμπειρία των τελευταίων μηνών δείχνει ότι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα επιτυγχάνεται όταν άνθρωποι και τεχνολογία λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της πλατφόρμας ανθρώπινου δυναμικού Lattice, Σάρα Φράνκλιν, υπογραμμίζει ότι ακόμη και οι πιο προηγμένοι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ανθρώπους που θα σχεδιάζουν, θα ελέγχουν και θα αξιοποιούν τα αποτελέσματά τους.

Οι εταιρείες εξακολουθούν να χρειάζονται μηχανικούς λογισμικού, στελέχη πωλήσεων και εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ιδιαίτερη αξία αποκτούν οι νεότερες γενιές που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Η αγορά εργασίας στέλνει διαφορετικό μήνυμα

Η μεταστροφή αποτυπώνεται και στα δεδομένα της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο περιορισμού στις προσλήψεις θέσεων γραφείου, οι απολύσεις μειώνονται, ενώ οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, στελέχη της εταιρείας στελέχωσης Robert Half αναφέρουν ότι περισσότεροι εργοδότες επιστρέφουν στην αγορά αναζητώντας προσωπικό, καθώς οι επιπτώσεις της AI στην απασχόληση μέχρι στιγμής αποδεικνύονται λιγότερο δραματικές από τις αρχικές προβλέψεις.

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο

Παρά την αλλαγή τάσης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Ο ομότιμος καθηγητής του MIT Πολ Όστερμαν σημειώνει ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει τελικά σε περισσότερες ή λιγότερες θέσεις εργασίας.

Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύτητα και οι επιχειρήσεις αναζητούν το νέο μοντέλο λειτουργίας τους. Σε ορισμένους κλάδους μπορεί να αυξηθεί η ευελιξία και η χρήση εξωτερικών συνεργατών, ενώ άλλοι θα δημιουργήσουν νέες μόνιμες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εικόνα απέχει πλέον από το σενάριο ενός κόσμου χωρίς εργαζομένους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν φαίνεται να καταργεί την ανθρώπινη εργασία, αλλά να αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι και μηχανές συνεργάζονται, δημιουργώντας μια νέα αγορά εργασίας με διαφορετικές απαιτήσεις και νέες ευκαιρίες.