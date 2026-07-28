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ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση
Αναλύσεις
10:06 - 28 Ιουλ 2026

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,01% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2517,84 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 315,3 εκ, ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τις τράπεζες ενόψει των αποτελεσμάτων για το 1ο εξάμηνο και πολλά blue chips (Τιτάν, Jumbo, Aegean κ.α.) οδήγησαν περί τις 12μμ το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2536 μονάδων.

Η αντεπίθεση των πωλητών οδήγησε σταδιακά σε περικοπή σημαντικού μέρους των ενδοσυνεδριακών κερδών. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων υποχωρούσαν στο 3,817% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται καθώς η τιμή του brent υποχωρούσε στα $90 /βαρέλι.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,01%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+3,83%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+2,45%), η Metlen (+1,63%), η Optima (+3,14%), o Τιτάν (+3,64%), η Βιοχάλκο (+2,44%), το Jumbo (+3,05%), η Aegean (+2,39%), το ΔΑΑ (+1,36%) αλλά και η Αβαξ (+4,75%), η ΕΚΤΕΡ (+4,11%, μετά το placement για το 6%) και η Αλουμύλ (+4,89%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-0,535), η ΕΛΧΑ (-1,21%), η ΜΟΗ (-1,23%), ο ΟΤΕ (-1,05%) και ο Aktor (-0,37%). Απολογιστικά, 79 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 28 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες ΕΛΧΑ και Safe Bulkers ανακοινώνουν σήμερα τα εξαμηνιαία τους
αποτελέσματα, ενώ ξεκινάει η διαπραγμάτευση 57,8 εκ. μετοχών της Aktor από την πρόσφατη ΑΜΚ.

Η αποκλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, αναζωπύρωσε για πολλοστή φορά το επενδυτικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα όλες οι αγορές να κινηθούν έντονα ανοδικά. Ο ΓΔ υπερέβη τις 2500 με ανοδικό χάσμα. Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση.

Επιχειρηματικά νέα

Τράπεζα Πειραιώς: Σύσταση Αγοράς (Buy) διατηρεί για τη μετοχή της η Citi, η οποία κρατά αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 11,35 ευρώ. Με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής στα 8,90 ευρώ, η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 27,5%.

Τιτάν: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της δίνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση Buy, καθώς αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία του ομίλου. Αυξάνει την τιμή-στόχο στα €64,4 ανά μετοχή, από €61,2 προηγουμένως.

Aktor: Υπερκάλυψη 1,8 φορές για το ομόλογο των €300. Έχουν κατατεθεί προσφορές ύψους τουλάχιστον €540 εκ., με την υπερκάλυψη να κινείται στις 1,8 φορές. Το κουπόνι, κινείται περί το 7,8%.

Lavipharm: εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική αναπτυξιακή πορεία σύμφωνα με την Optima Bank. Ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα €2,08, που αντιστοιχεί σε συνολικό περιθώριο ανόδου 43,4% από τα τρέχοντα επίπεδα.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξήθηκε η κίνηση σε Αττική Οδό (+2,4%) και Εγνατία (+2,9%) το α’ εξάμηνο.

Δομική Κρήτης: Μεταφέρει την έδρα στην Αθήνα με το βλέμμα στην 7η τάξη. Μικρή αναβολή στην απόφαση για μεταφορά ώστε να ολοκληρωθεί η οργανωτική προετοιμασία, με στόχο το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης. Στα 80 εκ. το ανεκτέλεστο. Αύξηση ρευστότητας και μείωση δανεισμού.

ΤτΕ, Ιούνιος 2026, Ιδιωτικός τομέας: Καταθέσεις στα €223,5 δις. (+€8,6 δις., τα €7,6 δις. από επιχειρήσεις, το €1 δις. από νοικοκυριά). Στο 9,3% ετησίως. Δάνεια στα €134,7 δις. , +€3,3 δις (τα €3 δις, σε επιχειρήσεις), ετήσιος ρυθμός 7,7%.

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