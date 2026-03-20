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Trade Estates: Μέρισμα €0,04 ανά μετοχή για το 2025 με αύξηση 33% - Στις 26/3 η αποκοπή
Αναλύσεις
20:41 - 20 Μαρ 2026

Trade Estates: Μέρισμα €0,04 ανά μετοχή για το 2025 με αύξηση 33% - Στις 26/3 η αποκοπή

Reporter.gr Newsroom
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Η TRASTOR Property Investments (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού €0,04 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2025, αυξημένου κατά 33% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 01 Απριλίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 01η Απριλίου 2031).

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

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