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Trade Estates: «Πράσινο φως» για την εξαγορά του 50% του Sofia South Ring Mall έναντι €49,35 εκατ.
Ακίνητα
17:38 - 07 Σεπ 2026

Trade Estates: «Πράσινο φως» για την εξαγορά του 50% του Sofia South Ring Mall έναντι €49,35 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 160110060000, (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει δια της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 101 Ν. 4548/2018 ότι, δυνάμει της από 02.09.2026 απόφασής του, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6162893/07.09.2026 («Δεύτερη Ανακοίνωση»):

Διαπιστώθηκε η οριστικοποίηση της ειδικής αδείας που χορηγήθηκε (άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν) με την από 28.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και συγκεκριμένα για την απόκτηση, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της εταιρείας, «Trade Estates Cyprus SSRM Limited», από την WYLDES Ltd, του 50% της κυπριακής εταιρείας Vyner Ltd, η οποία κατέχει το 100% της κυπριακής εταιρείας Tavile Ltd, η οποία κατέχει το 100% της βουλγάρικης εταιρείας Sofia South Ring Mall EAD Bulgaria, ιδιοκτήτριας κατά πλήρη κυριότητα του ακινήτου όπου λειτουργεί το εμπορικό κέντρο “Sofia South Ring Mall” στη Σόφια Βουλγαρίας, έναντι συνολικού τιμήματος €49.350.000 και συνακόλουθα για την υπογραφή Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μετοχών, ώστε να επιτευχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, περί απόκτησης έμμεσης συμμετοχής στο εμπορικό κέντρο “Sofia South Ring Mall”, δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ Αρ. Πρωτ. 4170278/07.08.2026 Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ περί χορήγησης ειδικής άδειας, ήτοι χωρίς να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του άνω χρονικού διαστήματος αίτημα μετόχων που εκπροσωπούν έστω το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της χορήγησης ειδικής άδειας, κατά το αρ. 100 παρ.3 του ν.4548/2018.

Κατόπιν αυτών, η παροχή της ανωτέρω ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση της Συναλλαγής έχει καταστεί οριστικώς έγκυρη.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 17:38
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