Jumbo: Προτείνει έκτακτο μέρισμα €1 ανά μετοχή

Η θετική δυναμική των πωλήσεων που καταγράφηκε τον Ιούλιο, διατηρήθηκε και τον Αύγουστο του 2026, με τις πωλήσεις του Ομίλου JUMBO να αυξάνονται κατά +9% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +5,8% περίπου ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο αύξησης +5% που έχει θέσει η Διοίκηση για το σύνολο της χρήσης.

Η Διοίκηση, ωστόσο, διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση πωλήσεων κατά +5% περίπου το 2026 και καθαρά κέρδη μεταξύ €310 και €320 εκατ., δεδομένης της βαρύτητας του τελευταίου τετραμήνου στον ετήσιο κύκλο εργασιών και της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές περιβάλλον.

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας και στο κόστος μεταφορών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική του, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τιμών και την προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή.

Έκτακτη χρηματική διανομή

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπουν στη Διοίκηση να συνεχίζει την πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, παράλληλα με την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ομίλου. Το υπερ-κατάστημα στη Baia Mare, Ρουμανία θα ανοίξει τέλος Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προταθεί η καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους €1,00 ανά μετοχή. Εφόσον η σχετική πρόταση εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στην έκτακτη χρηματική διανομή έχει οριστεί η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής η Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το 2026 και μέχρι σήμερα η Jumbo έχει ήδη διανέμει στους μετόχους EUR 161,2 εκατ. ή 1,20 EUR/μετοχή.

Ο Όμιλος θα ανακοινώσει αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα: Τον Αύγουστο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές) παρουσίασαν αύξηση κατά +11% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το οκτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +8%.

Κύπρος: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Αύγουστο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +9% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το οκτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +6%.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος στη χώρα (https://www.e-jumbo.bg), κατά τον Αύγουστο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +17% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο οκτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +14%.

Ρουμανία: Τον Αύγουστο του 2026 οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) παρέμειναν στα περσινά επίπεδα. Στο οκτάμηνο, ήταν μειωμένες κατά -5% περίπου.

Στη Ρουμανία, υπενθυμίζεται ότι από την 1η Αυγούστου 2025 ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε από 19% σε 21%, με τον Όμιλο να απορροφά την επιβάρυνση χωρίς να τη μετακυλίσει στις τιμές πώλησης.

Ως εκ τούτου, από τον φετινό Αύγουστο οι πωλήσεις συγκρίνονται με ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης, εξέλιξη που είχε εξαρχής ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού πωλήσεων για το 2026.