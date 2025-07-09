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Τα κακά μαντάτα για το μεταναστευτικό
Ανεμοδείκτης
12:18 - 09 Ιουλ 2025

Τα κακά μαντάτα για το μεταναστευτικό

Άγγελος Κωβαίος
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Το μεταναστευτικό στην νέα του εκδήλωση με τις αυξημένες ροές από τη Λιβύη προξενεί έναν μεγάλο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση – και στην Ευρώπη γενικότερα, όμως η Ελλάδα είναι και σε αυτήν την περίπτωση μία από τις χώρες στην πρώτη γραμμή του προβλήματος.

Προ ημερών και αφότου διαπιστώθηκε ότι η Λιβύη χρησιμοποιεί το πρόβλημα ως μοχλό πίεσης, ο Πρωθυπουργός είχε σπεύσει να δηλώσει ότι φρεγάτες του ΠΝ θα αναλάμβαναν εντός των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας, να περιορίσουν τις ροές και να εμποδίσουν τους διακινητές. Και εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλλει αυστηρά μέτρα ως αντικίνητρα για την παράνομη μετανάστευση.

Το κακό είναι ότι τίποτα από τα δύο δεν δικαιολογεί προσδοκίες επιτυχίας. Οι φρεγάτες λίγα μέσα αποτροπής διαθέτουν και πάντως αν υποτεθεί ότι θα βούλιαζε κάποιο πλοίο με παράνομους μετανάστες, γίνεται εύκολα αντιληπτό τι θα επακολουθούσε. Οσο για την αποτροπή της μετανάστευσης, μάλλον δεν υπάρχει τίποτε που θα μπορούσε να εμποδίσει όσους θέλουν να ξεφύγουν από το βάναυσο καθεστώς της Λιβύης…

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