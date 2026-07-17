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Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας
Magazino
21:30 - 17 Ιουλ 2026

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Reporter.gr Newsroom
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Θυμάστε τότε που το καλοκαίρι σήμαινε παιδική χαρά, τρέξιμο στην αυλή και ατελείωτο παιχνίδι μέχρι να δύσει ο ήλιος;

Η μετάβαση από την ανατροφή ενός μικρού παιδιού στην ανατροφή ενός εφήβου είναι ένα μονοπάτι γεμάτο προκλήσεις, έντονα συναισθήματα και συνεχείς αναθεωρήσεις.

Πρόσφατα, μια μητέρα στο TikTok, η οποία μοιραζόταν τις σκέψεις της με το ψευδώνυμο @cyndygdub, άγγιξε μια πολύ ευαίσθητη χορδή χιλιάδων γονιών μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral. Περιέγραψε με βαθιά νοσταλγία πώς, όταν τα παιδιά της ήταν μικρά, γέμιζε τα καλοκαιρινά τους απογεύματα με βόλτες στο πάρκο και παιχνίδι στην αυλή. Τώρα, όμως, το μόνο που θέλουν είναι να μένουν κλεισμένα στα δωμάτιά τους, απορρίπτοντας κάθε πρόταση για κοινές δραστηριότητες, όπως το μπόουλινγκ ή μια ταινία.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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