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«Καλώδιο γιοκ» και νέα δεδομένα
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13:43 - 03 Σεπ 2025

«Καλώδιο γιοκ» και νέα δεδομένα

Άγγελος Κωβαίος
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Εν μέσω καταιγισμού περισσότερο ή λιγότερο σοβαρών πολιτικών ειδήσεων της ελληνικής επικαιρότητας, έχει μάλλον υποτιμηθεί η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη των τελευταίων μηνών, που αφορά άμεσα τη χώρα και την γεωπολιτική εκκρεμότητα στην ΝΑ Μεσόγειο.

Λίγες μόλις ημέρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωνε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας θα προχωρήσει κανονικά, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός στην ουσία ματαίωσε το έργο, δηλώνοντας στην Καθημερινή της Κύπρου ότι «δεν είναι βιώσιμο».

Προφανώς και πρόκειται για καταλυτική εξέλιξη. Και πάντως, σε ό,τι και αν οφείλεται, διαμορφώνει νέα κατάσταση, αφού υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι κερδίζει πόντους η Τουρκία, που ήθελε να εμποδίσει το έργο για πολλούς και διάφορους λόγους….

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