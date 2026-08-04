Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Η Lufthansa προχώρησε σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία του 2026, καθώς η έντονη άνοδος του κόστους των καυσίμων, που ακολούθησε τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, άσκησε σημαντικές πιέσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος προβλέπει πλέον ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) για το 2026 θα κινηθούν μεταξύ 1,7 δισ. και 2,2 δισ. ευρώ, επικαλούμενος την αυξημένη αβεβαιότητα που δημιουργεί η έντονη διακύμανση στις τιμές της κηροζίνης. Στην προηγούμενη πρόβλεψή της, η εταιρεία ανέμενε αισθητά υψηλότερη επίδοση από τα 1,96 δισ. ευρώ που είχε καταγράψει το 2025.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου περιορίστηκαν στα 383 εκατ. ευρώ, έναντι 870 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, διαμορφούμενα χαμηλότερα και από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι τοποθετούσαν το σχετικό μέγεθος στα 401 εκατ. ευρώ.

«Το δεύτερο τρίμηνο σημαδεύτηκε από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αβεβαιότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ. Όπως σημείωσε, παρά τη βελτίωση του συντελεστή πληρότητας και την αύξηση της μέσης απόδοσης ανά επιβάτη, η εταιρεία δεν κατάφερε να αντισταθμίσει πλήρως την άνοδο του κόστους των καυσίμων.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεχίζει να επιβαρύνει συνολικά τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο, με αεροπορικές εταιρείες όπως η IAG και η Air France-KLM να εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού της διαθέσιμης χωρητικότητας, παρά το γεγονός ότι εφαρμόζουν προγράμματα αντιστάθμισης κινδύνου.

Για τη Lufthansa, η διαθέσιμη χωρητικότητα υποχώρησε περίπου κατά 3% στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, εξέλιξη που συνδέεται και με τις απεργιακές κινητοποιήσεις του Απριλίου. Παρά ταύτα, ο προγραμματισμός της εταιρείας για τη συνολική χωρητικότητα του έτους παραμένει αμετάβλητος.

Την ίδια στιγμή, η Lufthansa αναθεώρησε και την πρόβλεψή της για το συνολικό κόστος καυσίμων, εκτιμώντας πλέον ότι θα διαμορφωθεί στα 8,66 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 8,9 δισ. ευρώ.