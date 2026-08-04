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Επαφές Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Πολιτική
10:10 - 04 Αυγ 2026

Επαφές Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Σειρά επαφών με εκπροσώπους της αγοράς, των επιμελητηρίων και της τοπικής κοινωνίας στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Μασούτη, καθώς και με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη, και αντιπροσωπεία μελών του Συνδέσμου.

Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη στην Κατερίνη, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάση Μαλλιαρά, αντιπροσωπειών των Επιμελητηρίων Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, Σερρών, Ημαθίας και Πιερίας, του βουλευτή Πιερίας Ξενοφώντα Μπαραλιάκου, καθώς και εκπροσώπου της Άννας Μάνη-Παπαδημητρίου.

Στη Δυτική Μακεδονία, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Στη διευρυμένη σύσκεψη που ακολούθησε συμμετείχαν αντιπροσωπείες των Επιμελητηρίων Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, οι βουλευτές Στάθης Κωνσταντινίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Μαρία Αντωνίου και Σταύρος Παπασωτηρίου, καθώς και εκπρόσωποι εμπορικών συλλόγων, επαγγελματικών ενώσεων και παραγωγικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, ενώ οι φορείς κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών πέραν της πενταετίας, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων, η θέσπιση αυξημένων συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων για τις επενδύσεις της βιομηχανίας, η χορήγηση έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα επαγγελματικά ακίνητα και η ενίσχυση των κινήτρων εξωστρέφειας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι σκοπός αυτού του κύκλου επαφών είναι η άμεση καταγραφή των αιτημάτων και των προτάσεων των παραγωγικών φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη. Όπως σημείωσε, κάθε πρόταση εξετάζεται και κοστολογείται, ώστε όσες προκριθούν να συνοδεύονται από συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Ο κύκλος των συναντήσεων με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς σε όλη τη χώρα θα συνεχιστεί, με στόχο οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ να έχουν διαμορφωθεί μέσα από ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία και την αγορά.

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