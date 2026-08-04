Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Στα «πράσινα» κινούνται την Τρίτη (4/8) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κερδίζει 0,61% στις 656,06 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός DAX κινείται γύρω στις 26.222,41 με άνοδο 0,71%, ο βρετανικός FTSE στις 10.904,00 με κέρδη 0,42% και ο γαλλικός CAC στις 8.645,16 με +0,36%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κυμαίνεται στις 53.457,00 με άλμα 1,12% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ στις 19.995,40 με οριακά κέρδη 0,06%.

Σε επίπεδο κλάδων, οι μετοχές των εταιρειών πρώτων υλών σημείωσαν με το άνοιγμα της συνεδρίασης άλμα σχεδόν 2%, οι βιομηχανικές εταιρείες ενισχύονται κατά 1,4%, ενώ ο κλάδος της τεχνολογίας καταγράφει κέρδη 1,3%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο και στα εταιρικά αποτελέσματα.

Αναλυτικότερα:

Η BP ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η οποία προκλήθηκε από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η HSBC γνωστοποίησε προ φόρων κέρδη 10,1 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Η επίδοση στηρίχθηκε στην ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και των εσόδων από προμήθειες. Τα συνολικά έσοδα της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης ενισχύθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, με τη συμβολή και έκτακτου οφέλους ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, ενώ τα προ φόρων κέρδη σημείωσαν άνοδο 60% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, επηρεασμένα θετικά και από έκτακτα στοιχεία συνολικού ύψους 2,6 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της γερμανικής Bayer κινήθηκε ανοδικά κατά 4,3%, μετά την ανακοίνωση απρόσμενης αύξησης 1,9% στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του δεύτερου τριμήνου. Η βελτιωμένη επίδοση αποδίδεται στις υψηλές πωλήσεις του φαρμακευτικού κλάδου, οι οποίες αντιστάθμισαν τις αδυναμίες που εξακολουθεί να εμφανίζει ο τομέας της αγροτικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, η Beiersdorf, γνωστή για τα προϊόντα Nivea, υποχώρησε κατά 1,1%, καθώς αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τις πωλήσεις του 2026, επικαλούμενη την επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος και τη χαμηλότερη ζήτηση στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σημαντικές απώλειες σημείωσε και η Salvatore Ferragamo, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 8,5% μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του έτους.