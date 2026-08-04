Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

Ισχυρή άνοδο 1,64% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., κλείνοντας στις 2.611,77 μονάδες, υπερβαίνοντας εκ νέου το επίπεδο των 2.600 μονάδων, με την αξία των συναλλαγών να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στα 295,6 εκατ. ευρώ.

Η συνεδρίαση είχε σταθερά ανοδικό χαρακτήρα, με τον ΓΔ να κινηθεί από τις 2.569 έως τις 2.612 μονάδες, κλείνοντας ουσιαστικά στο υψηλό ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων υποχώρησαν προς το 3,81%, ενώ το θετικό διεθνές κλίμα ενισχύθηκε από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και την άνοδο των μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,43%, με την Πειραιώς (+4,17%) να επιστρέφει στα €10, καλύπτοντας πλήρως την αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank (+2,91%), η Εθνική (+2,17%) και η Eurobank (+1,10%). Ισχυρή εικόνα παρουσίασαν επίσης η Aktor (+4,61%), η ElvalHalcor (+4,14%), η Βιοχάλκο (+4,07%), η Jumbo (+3,06%), η Motor Oil (+2,95%), η Metlen (+2,22%), η ΔΕΗ (+1,43%), η Cenergy (+2,15%) και η Allwyn (+2,02%), ενόψει των αποτελεσμάτων εξαμήνου. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC (-1,36%), η Helleniq Energy (-0,77%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,31%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι ΚΡΙ ΚΡΙ (+4,44%), ΕΧΑΕ (+2,35%), Ελλάκτωρ (+2,99%) και Noval (+2,69%), ενώ συνολικά 90 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 41 πτωτικών.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αγορά διατηρεί τη θετική της τάση μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων, με στήριγμα το θετικό διεθνές κλίμα. Στο επίκεντρο σήμερα τα αποτελέσματα των Bank of Cyprus, Cenergy και Παπουτσάνης.

Επιχειρηματικά Νέα

Bank of Cyprus: Κατέγραψε καθαρά κέρδη €252 εκατ. στο α' εξάμηνο 2026, με ROTE 18,8%, CET1 20,9%, αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5% και καταθέσεων κατά 3% από την αρχή του έτους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €0,24/μετοχή (+20% ετησίως, περίπου €105 εκατ., payout 44%), με αποκοπή στις 21/9, record date στις 22/9 και πληρωμή στις 21/10/2026.

Τράπεζα Πειραιώς: Οι UBS (€11,50), Morgan Stanley (€11,30), Goldman Sachs (€11,25), Jefferies (€10,35), J.P. Morgan (€10,20), Deutsche Bank (€10,15) και Mediobanca (€10,00) διατηρούν σύσταση Buy, ενώ η Autonomous παραμένει Neutral με τιμή-στόχο €9,77, μετά τα αποτελέσματα β' τριμήνου.

Eurobank: Η UBS αύξησε την τιμή-στόχο στα €5,10 από €4,90, διατηρώντας τη θετική της στάση μετά τα αποτελέσματα α' εξαμήνου και την αναβάθμιση του guidance. Η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 15%.

METLEN: Η Piraeus Securities αύξησε την τιμή-στόχο στα €64,40 από €59,50, διατηρώντας σύσταση Outperform, με βασικούς καταλύτες το γάλλιο, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και τις προοπτικές του κλάδου Υποδομών & Παραχωρήσεων.

AVAX: Υπέγραψε δύο νέες συμβάσεις, ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό πάρκο 275,5MW στη Ρουμανία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και για την κατασκευή πανεπιστημιακού κτιρίου 4.500 τ.μ. για το ΑΝΑΤΟΛΙΑ στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων.

AKTOR: Η Castellano Properties αύξησε τη συμμετοχή της στο 20,31% μετά την αύξηση κεφαλαίου, ενώ με την άσκηση των ΣΜΕ μπορεί να φθάσει στο 24,58%. Austriacard: Η τουρκική αρχή ανταγωνισμού ενέκρινε τη δημόσια πρόταση της Dai Nippon Printing (DNP), ολοκληρώνοντας τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η περίοδος αποδοχής λήγει στις 21 Αυγούστου 2026.

Ελληνική μεταποίηση (PMI): Ο δείκτης PMI της S&P Global αυξήθηκε στις 54,3 μονάδες τον Ιούλιο (από 53,8), σηματοδοτώντας επιτάχυνση της ανάπτυξης, με ισχυρότερη παραγωγή, αύξηση νέων παραγγελιών και αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σημεία παρακολούθησης

• Γενικός Δείκτης: Διατηρεί την ισχυρή ανοδική τάση σε νέα υψηλά 17 ετών, με επόμενο στόχο τις 2.620-2.650 μονάδες, όσο παραμένει πάνω από τη στήριξη των 2.550 μονάδων.

• FTSE 25: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση και νέα υψηλά, με επόμενο στόχο τις 6.700 μονάδες, όσο διατηρείται πάνω από τη στήριξη των 6.320 μονάδων.

• Τραπεζικός Δείκτης: Επιβεβαιώνει την ανοδική του τάση με διάσπαση των 3.000 μονάδων, θέτοντας ως επόμενο στόχο τη ζώνη των 3.100 μονάδων, όσο διατηρείται πάνω από τις 2.900 μονάδες.

• ΑΛΦΑ: Διατηρεί την ανοδική της τάση μετά τη διάσπαση των €4,30, με επόμενο στόχο τη ζώνη των €4,50, όσο παραμένει πάνω από τη στήριξη των €4,10.

• ΕΥΡΩΒ: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με επόμενη τεχνική αντίσταση τα €4,60 και πρώτη στήριξη τα €4,40.

• ΕΤΕ: Η υπέρβαση των €16,50 ενισχύει τις πιθανότητες κίνησης προς τα €17,00, όσο διατηρείται πάνω από τη στήριξη των €15,80.

• ΠΕΙΡ: Επιβεβαιώνει τη θετική τεχνική εικόνα μετά την επιστροφή στα €10,00, με επόμενο στόχο τα €10,50 και πρώτη στήριξη τη ζώνη των €9,70-9,80.

• Bank of Cyprus: Κατέγραψε καθαρά κέρδη €252 εκατ. στο α' εξάμηνο 2026, με ROTE 18,8%, CET1 20,9%, αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5% και καταθέσεων κατά 3% από την αρχή του έτους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €0,24/μετοχή (+20% ετησίως, περίπου €105 εκατ., payout 44%), με αποκοπή στις 21/9, record date στις 22/9 και πληρωμή στις 21/10/2026.

• MTLN: Το golden cross (SMA 60 > SMA 200) ενισχύει τη θετική τεχνική εικόνα, με στόχο τα €47,70 και στήριξη στα €45,50. • CENER: Η παραμονή πάνω από τα €20,80 διατηρεί ενεργό το σενάριο κίνησης προς τα €22,50-23,00.

• ΕΛΧΑ: Η διατήρηση πάνω από τα €3,80 αφήνει περιθώρια κίνησης προς τον ΚΜΟ 200 (€4,12) και την περιοχή της ΑΜΚ (€4,20).

• ΠΡΟΦ: Η υπέρβαση των €9,00 θα ενισχύσει τις πιθανότητες κίνησης προς τα €9,40, ενώ πρώτη στήριξη αποτελεί η ζώνη των €8,70.

• REALCONS: Η διάσπαση των €8,00 ενισχύει τις πιθανότητες κίνησης προς τα €8,50, με στήριξη στα €7,70.