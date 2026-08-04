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Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55
Επιχειρήσεις
11:35 - 04 Αυγ 2026

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Reporter.gr Newsroom
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Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου περίπου 22% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο διεθνής επενδυτικός οίκος χαρακτηρίζει τον όμιλο ως τον «ανερχόμενο πρωταθλητή» των ελληνικών υποδομών και μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό κλάδο. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά την αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της εταιρείας, με έμφαση στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης της μετοχής.  

Στην ανάλυσή της, η UBS επισημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον μετασχηματιστεί από έναν παραδοσιακό κατασκευαστικό όμιλο σε έναν ολοκληρωμένο επενδυτή και διαχειριστή έργων υποδομής, διαθέτοντας το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα και ένα από τα πιο μακροχρόνια στην Ευρώπη. Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν πλέον τον βασικό πυλώνα δημιουργίας αξίας, καθώς εξασφαλίζουν σταθερές ταμειακές ροές με σύνδεση στον πληθωρισμό, ενώ ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου συνεχίζει να τροφοδοτεί νέα έργα, προσφέροντας υψηλή ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα μέσω του ισχυρού ανεκτέλεστου υπολοίπου.

Ο επενδυτικός οίκος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή των παραχωρήσεων στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του συγκεκριμένου τομέα θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 11% έως το 2030, καθώς η Αττική Οδός και η Εγνατία Οδός θα εισέρχονται σταδιακά σε πλήρη φάση λειτουργίας και ωρίμανσης. Η αύξηση της κυκλοφορίας, οι αναπροσαρμογές των διοδίων με βάση τον πληθωρισμό και η βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας οδηγούν την UBS στην εκτίμηση ότι τα κέρδη ανά μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχουν διπλασιαστεί έως το 2030 σε σύγκριση με το 2025.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις προοπτικές δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών. Σύμφωνα με την UBS, ο όμιλος βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς όσο οι νέες παραχωρήσεις ωριμάζουν και μειώνεται ο δανεισμός σε επίπεδο έργων, ολοένα μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών ταμειακών εισροών θα μεταφέρεται στη μητρική εταιρεία. Ο οίκος προβλέπει ότι οι σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές θα φτάσουν περίπου τα 1,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, δημιουργώντας χρηματοδοτική ευχέρεια περίπου 2,3 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις, εξαγορές αλλά και αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Θετική είναι η αξιολόγηση της UBS και για τον κατασκευαστικό τομέα της εταιρείας. Όπως αναφέρει, η ελληνική αγορά εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο μεγάλων έργων υποδομής, με δυνητικό επενδυτικό αντικείμενο ύψους 8-10 δισ. ευρώ, ενώ το υφιστάμενο ανεκτέλεστο έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, εξασφαλίζει σημαντική ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, θεωρεί ότι η ηγετική θέση του ομίλου, η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και το ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης, κατασκευής και διαχείρισης έργων του δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο από τους νέους διαγωνισμούς παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Για την αποτίμηση της εταιρείας, η UBS χρησιμοποιεί τη μέθοδο Sum-of-the-Parts (SoTP) και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενσωματώνει περίπου 40% έκπτωση σε σχέση με την αποτίμηση που αποδίδει η ίδια στα περιουσιακά στοιχεία της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Με δεδομένη την αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 16% την επόμενη πενταετία, ο επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών υποδομών, διατηρώντας σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησής της.

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