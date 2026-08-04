Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ένας ναυτικός

Ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, από την πλευρά του Ομάν.

Σύμφωνα με το Tradewinds, το πλήγμα έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Ένας ναυτικός φέρεται να αγνοείται μετά την επίθεση στο Minoan Pioneer, φορτηγό πλοίο μεταφορικής ικανότητας 93.300 dwt, ναυπήγησης 2011. Όπως αναφέρει η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στο Ομάν, κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στην περιοχή ενημέρωσε ότι, μετά την επίθεση, το Minoan Pioneer υπέστη πλήρη απώλεια ηλεκτροδότησης. Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 22:00 UTC το βράδυ της Δευτέρας.