Το διαφορετικό ραντεβού του ΠΑΣΟΚ με την Ιστορία

Όπως ήταν - δυστυχώς - αναμενόμενο, ο Αύγουστος κυριαρχείται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες θα προστεθούν στην κατά τα άλλα μάλλον αδιάφορη πολιτική συζήτηση της προεκλογικής περιόδου.

Τις προσεχείς εβδομάδες όλα τα κόμματα θα προχωρήσουν στους σχεδιασμούς τους και λογικά από τις αρχές του φθινοπώρου θα διαμορφωθεί μία δημοσκοπική εικόνα πιο αντιπροσωπευτική από τη σημερινή, στην οποία είναι πιθανό να κυριαρχούν μάλλον αντανακλαστικές εντυπώσεις από τις επανεμφανίσεις προσώπων και την δημιουργία νέων κομμάτων, όπως η ΕΛΑΣ του Τσίπρα.

Σε αυτό το περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα «φορτσάρει» από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δίνοντας έμφαση στην… Ιστορία. Όπως γίνεται γνωστό, η εφετινή «3η Σεπτέμβρη» δεν θα εορταστεί με την γνωστή εκδήλωση στο Ζάππειο, αλλά με μία μεγάλη - όπως φιλοδοξούν στην Χαριλάου Τρικούπη - συγκέντρωση και ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Για την συνέχεια, δε, σχεδιάζεται και μία ακόμη εκδήλωση, για την 45η επέτειο από την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, στις 18 Οκτωβρίου. Κάποτε μιλούσαν για «ραντεβού με την Ιστορία», σήμερα ποντάρουν σε αυτήν και μένει να φανεί αν αυτά επαρκούν για μία δημοσκοπική ανάσα και μία αξιοπρεπή εκλογική επίδοση…