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ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική
Επιχειρήσεις
11:33 - 04 Αυγ 2026

ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με ανακοίνωσή του αναγνωρίζει το τιτάνιο έργο των πυροσβεστών, των πιλότων των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, των εθελοντών και των αστυνομικών που μάχονται στα φλεγόμενα πεδία της πατρίδας μας, για να αποτρέψουν το καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας. 

"Παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα να δίνουν όλοι έναν υπεράνθρωπο αγώνα για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, να διασώσουν περιουσίες κόπων μιας ζωής και να αποτρέψουν την οικολογική καταστροφή. Σε μία κρίση εθνικού χαρακτήρα, με δραματικές διαστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και των μελλοντικών από την σοβούσα κλιματική κρίση, το ΕΒΕΠ διερμηνεύοντας τα συναισθήματα του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Πυροσβεστικό Σώμα και στον κάθε ένα πυροσβέστη, αλλά και στον καθένα των πιλότων των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, που μάχονται γενναία στα πύρινα μέτωπα της χώρας μας" αναφέρει και συμπληρώνει:

"Ταυτόχρονα, άλλη μια καταστροφή στη Δυτική Αττική μας συγκλονίζει. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, η προσοχή και η έγνοια μας είναι στραμμένες στους ανθρώπους της Μάνδρας, των Βιλίων, των Μεγάρων και των γύρω οικισμών. Η στάχτη που μένει πίσω στις περιουσίες, στις επιχειρήσεις και στο φυσικό περιβάλλον πληγώνει τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής και απαιτεί άμεσες ενέργειες. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δεν θα παραμείνει θεατής αλλά δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας: Θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές Αρχές, την Περιφέρεια και το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την πλήρη και άμεση καταγραφή των αναγκών, προκειμένου να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τοπική κοινωνία και στην επιχειρηματικότητα της περιοχής.

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