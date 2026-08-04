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Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. στο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα €0,24
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:19 - 04 Αυγ 2026

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. στο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα €0,24

Reporter.gr Newsroom
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Στα 252 εκατ. ευρώ, με άνοδο 7% σε ετήσια βάση, ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων της Τράπεζας Κύπρου το α' εξάμηνο  2026. 

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων

• Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €11.4 δις, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση

• Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.8 δις, αυξημένη κατά 3% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση

Ελκυστική κερδοφορία

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €252 εκατ. 1 , εκ των οποίων €131 εκατ. 1 αφορούν το β’ τρίμηνο 2026

• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.8% για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026

• Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.58

• Δείκτης κόστος προς έσοδα2 στο 36%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

• Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων που ανήλθε σε καθαρή πίστωση ύψους 12 μ.β., λόγω συγκεκριμένων πελατειακών αναστροφών

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.0%

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση που στηρίζει ελκυστικές διανομές για τους μετόχους

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 20.9%3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.8%3

• Οργανική δημιουργία κεφαλαίων4 ύψους 225 μ.β.

• Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο 2026. Ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) ενδιάμεσου μερίσματος 2026 ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου Πανίκου Νικολάου:

«Καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2026, τα οποία αντανακλούν το διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο και τη συνεχιζόμενη ισχυρή μας απόδοση. Η υλοποίηση της στρατηγική μας οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των δανείων και καταθέσεων. Η διαχείριση των εξόδων μας παρέμεινε πειθαρχημένη, όπως αποδεικνύεται από τον δείκτη κόστος προς έσοδα στο 36%. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παρέμεινε υγιής, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται στο 1%. Συνολικά, τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €252 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση και η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18.8% βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που θέσαμε για το 2026 για επίπεδα mid-teens. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους στα €22.8 δις στις 30 Ιουνίου 2026.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 225 μ.β. κατά το α’ εξάμηνο 2026, ενισχύοντας τον ισολογισμό μας. Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20.9% και 25.8% αντίστοιχα. Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τον τουρισμό τον Ιούνιο 2026 να ανακάμπτει σταδιακά στα επίπεδα-ρεκόρ του 2025. Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης ύψους περίπου 2.5%1 για το 2026, που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής (payout ratio) ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Για το 2026 παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθης διανομής (payout ratio) ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20%2 της κερδοφορίας του 2026. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή μας απόδοση για το α’ εξάμηνο 2026 καθώς και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, αναμένουμε να πετύχουμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026. Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.»

Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η ‘BOC Holdings’ ή η ‘Εταιρία’ και, μαζί με τις θυγατρικές της, το ‘Συγκρότημα’) μετά από λήψη έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3 Αυγούστου 2026, ανακοινώνει σήμερα την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου €105 εκατ.1 (το ‘Ενδιάμεσο Μέρισμα’), αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση. Το Ενδιάμεσο Μέρισμα αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής ύψους 44% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Το Ενδιάμεσο Μέρισμα αντανακλά την επιτυχή πραγματοποίηση της συνεχιζόμενης δέσμευσης του Συγκροτήματος για παροχή σταθερών και ελκυστικών αποδόσεων στους μετόχους, υποστηριζόμενη από την ισχυρή οικονομική του επίδοση.

Το Ενδιάμεσο Μέρισμα θα καταβληθεί σε μετρητά στις 21 Οκτωβρίου 2026 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τις 22 Σεπτεμβρίου 2026 (‘Ημερομηνία Αρχείου’3 ), ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date’ 4 ) έχει ορισθεί η 21 Σεπτεμβρίου 2026. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ενδιάμεσο Μέρισμα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι κατέχουν συνήθεις μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

Ο τρόπος με τον οποίο οι μέτοχοι θα λάβουν το Ενδιάμεσο Μέρισμά τους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω.

• Για τα πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών έμμεσα μέσω παραστατικών δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») (οι «Κάτοχοι ΠΔ»), η Καταβολή Ενδιάμεσου Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς σε λογαριασμό τους στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως η εξουσιοδότησή τους κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Για τους Κατόχους ΠΔ που κατέχουν τα δικαιώματά τους μέσω συμμετεχόντων στο σύστημα άυλων τίτλων που διαχειρίζεται το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ (το «ΚΑΜ»), (οι «Συμμετέχοντες ΚΑΜ»), η Καταβολή Ενδιάμεσου Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του Συμμετέχοντα ΚΑΜ, μετά την καταβολή του σχετικού ποσού από την Εταιρία στο ΚΑΜ.

Η Εταιρία θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Κατόχους ΠΔ.

• Για τα πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών έμμεσα στην εταιρία Euronext Securities Athens A.E. (η «Euronext Securities Athens») και οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Euronext Athens Holdings A.E. (οι «Μέτοχοι Euronext Securities Athens»), η Καταβολή Ενδιάμεσου Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων τους στο σύστημα άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens (οι «Συμμετέχοντες Euronext Securities Athens»), μετά την καταβολή του μικτού ποσού του Ενδιάμεσου Μερίσματος από το Euronext Securities Athens στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα Euronext Securities Athens. Η Euroclear Bank θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Μετόχους Euronext Securities Athens.

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