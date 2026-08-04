Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Την άμεση έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων από τα υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Άμυνας, ώστε να μη βρεθούν χιλιάδες νέοι φοιτητές αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών, ζητά με ερώτησή του προς τους δύο αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Όπως επισημαίνει, έχουν ήδη αποσταλεί τα σημειώματα κατάταξης για παρουσίαση στις Ένοπλες Δυνάμεις στις 31 Αυγούστου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος που καθορίζει τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών, ακόμη και αν η σχετική εγκύκλιος εκδοθεί στα τέλη Αυγούστου, οι νέοι φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγες εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Θα πρέπει να εγγραφούν στο τμήμα επιτυχίας τους, να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του ιδρύματος, να υποβάλουν αίτημα αναβολής στράτευσης στη Στρατολογία και να λάβουν τη σχετική αναβολή πριν από την ημερομηνία κατάταξης.

Όπως αναφέρει στην ερώτησή του, τα χρονικά περιθώρια γίνονται ακόμη πιο ασφυκτικά, καθώς οι περισσότερες γραμματείες των πανεπιστημίων επαναλειτουργούν μετά τις 24 Αυγούστου λόγω των θερινών διακοπών, ενώ για την υποβολή αίτησης αναβολής στη Στρατολογία απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής.

Για τον λόγο αυτό ζητά να εκδοθεί άμεσα η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και να δοθεί στους νέους φοιτητές επαρκές χρονικό περιθώριο, τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών, ώστε να ολοκληρώσουν χωρίς τον κίνδυνο κυρώσεων όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εγγραφή τους και την αναβολή της στράτευσής τους. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα και για όσους πρόκειται να φοιτήσουν σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η αναγκαία ευελιξία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις περιπτώσεις όπου οι βεβαιώσεις εγγραφής εκδοθούν μετά την ημερομηνία κατάταξης, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει πως κανένας νέος δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ανυπότακτος ή να υποστεί τις συνέπειες δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων της ίδιας της διοίκησης.