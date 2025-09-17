Ο Γεωργιάδης καλωσόρισε στη ΝΔ τον Λοβέρδο ως «αδελφικό φίλο»

Ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε πώς σε ό,τι τον αφορά, η προσχώρησή του είναι μία επένδυση στη σταθερότητα – έστω και αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηριζόταν από τον ίδιο πριν από όχι και τόσο πολύ καιρό «κυβέρνηση των καρτέλ» - και κάπου εδώ η ζωή συνεχίζεται και είναι ο μοναδικός κριτής.
Αν θέλει κανείς να δει και μια χαριτωμένη πλευρά του θέματος, είναι η ενθουσιώδης υποδοχή του Αδωνι Γεωργιάδη στον Ανδρέα Λοβέρδο, τον οποίο καλωσορίζει στη ΝΔ με ανάρτησή του και τον χαρακτηρίζει «αδελφικό φίλο» {https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1967881589041369365?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967881589041369365%7Ctwgr%5E628dde06409fa99123f48176549df80846932bba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protagon.gr%2Fepikairotita%2Fistories-politikis-elafrotitas-844-44343218682}