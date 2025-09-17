Ο Γεωργιάδης καλωσόρισε στη ΝΔ τον Λοβέρδο ως «αδελφικό φίλο»

Καλώς ή κακώς, η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ προκάλεσε μία κάποια πολιτική συζήτηση. Φαίνεται ότι επιχειρείται να ερμηνευτεί ως άλλο ένα άνοιγμα Μητσοτάκη στο Κέντρο, παρόλα αυτά μάλλον ενόχλησε κάποιους από τους υποψηφίους του κόμματος στον Νότιο Τομέα, όπου πιθανώς θα πολιτευτεί ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και, πάντως, η ουσία είναι ότι δεν πρόκειται και για κάτι το συγκλονιστικό, αφού η… μισή κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε πώς σε ό,τι τον αφορά, η προσχώρησή του είναι μία επένδυση στη σταθερότητα – έστω και αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηριζόταν από τον ίδιο πριν από όχι και τόσο πολύ καιρό «κυβέρνηση των καρτέλ» - και κάπου εδώ η ζωή συνεχίζεται και είναι ο μοναδικός κριτής.

Αν θέλει κανείς να δει και μια χαριτωμένη πλευρά του θέματος, είναι η ενθουσιώδης υποδοχή του Αδωνι Γεωργιάδη στον Ανδρέα Λοβέρδο, τον οποίο καλωσορίζει στη ΝΔ με ανάρτησή του και τον χαρακτηρίζει «αδελφικό φίλο» {https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1967881589041369365?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967881589041369365%7Ctwgr%5E628dde06409fa99123f48176549df80846932bba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protagon.gr%2Fepikairotita%2Fistories-politikis-elafrotitas-844-44343218682}