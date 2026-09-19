Μητσοτάκης για διπλή αναβάθμιση: Επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και τη τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα «σκουπίδια», παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

«Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο» προσθέτει.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει «η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα.»

Πιερρακάκης – Παπαθανάσης: Επιβεβαιώνεται η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, από την πλευρά του, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από τους Moody’s και Scope Ratings, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Όπως ανέφερε, οι αποφάσεις των οίκων επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την αύξηση των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική ταχύτερης μείωσης του δημόσιου χρέους μέσω πρόωρων αποπληρωμών, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. «Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα», σημείωσε, συνδέοντας τις αναβαθμίσεις και την επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε τις αποφάσεις των Moody’s και Scope Ratings «διεθνή αναγνώριση των αντοχών και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας», αλλά και ψήφο εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική πολιτική και στα αποτελέσματά της.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η Ελλάδα, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές οικονομίες, διατηρεί πολιτική σταθερότητα, ανθεκτικότητα και υγιή θεμελιώδη μεγέθη. Όπως υπογράμμισε, αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη δημιουργία «αναχωμάτων» και τη συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την ενεργειακή αστάθεια.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση «δεν εφησυχάζει», αλλά επιδιώκει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Ως βασικούς στόχους έθεσε την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, ώστε η οικονομική ανάπτυξη να μετατρέπεται σε «κοινωνικό μέρισμα» και τελικά σε ατομική ευημερία.