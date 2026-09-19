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Χρηστίδης: Η ΝΔ ψεύδεται – Μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση
Πολιτική
12:16 - 19 Σεπ 2026

Χρηστίδης: Η ΝΔ ψεύδεται – Μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση

Reporter.gr Newsroom
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«Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από την τελική ψήφο των πολιτών και θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας ο πολίτης θα επιλέξει ανάμεσα σε δύο κόσμους: αυτόν της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει τα αποτελέσματα αυτά που κουβεντιάζουμε, και αυτόν που φέρνει το ΠΑΣΟΚ, με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, κατάργηση του 13ωρου και το επίδομα ανεργίας ανεργίας ως έχει», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο.  

Αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει προχωρήσει εδώ και καιρό σε μείωση του ΕΦΚ, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε αν θεωρεί ο κόσμος ότι υπάρχει ευθύνη για το γεγονός ότι δεν έχει μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, για παράδειγμα στο πετρέλαιο, όταν υπάρχουν άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες, χωρίς να πάρουν έγκριση, γιατί κάνει στρεψοδικία η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας το επιχείρημα αυτό, έχουν μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της φορολογικής επιβάρυνσης της βενζίνης, επισημαίνοντας ότι στον ΕΦΚ επιβάλλεται και ΦΠΑ.

«Είναι τραγικό να σκεφτεί κάποιος ότι στο 0,70 ευρώ που πληρώνει ανά λίτρο στη βενζίνη μπαίνει και 24% ΦΠΑ. Αυτό λοιπόν, ο φόρος στον φόρο, είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο και θα μπορούσε να το έχει λύσει η κυβέρνηση με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ρεαλιστικός, θεσμικός και να αφορά όλους τους Έλληνες», σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlj3gejc8ge1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο κ. Χρηστίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να παρεμβαίνει καθυστερημένα, όταν τα προβλήματα έχουν ήδη διογκωθεί.

«Αν ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να δώσει χρήματα εκεί που χρειάζεται να δώσει, θα μπορούσε, αντί να περιμένει να φτάσουμε στο και πέντε και να έχει δημιουργηθεί αυτή η τραγική κατάσταση, να μη μπορεί ο κόσμος να στείλει τα εμπορεύματά του, να παραγγείλει πετρέλαιο θέρμανσης και να παρακαλάει σαν επαίτης από μια κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Είναι η πολιτική του επιλογή. Φτάνει στο και πέντε στα πάντα. Το έκανε, για παράδειγμα, και στις συντάξεις χηρείας. Αυτό κάνει διαρκώς, γιατί είναι ένας τρόπος επικοινωνιακής πολιτικής. Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτός είναι ένας τρόπος μη λειτουργικός», πρόσθεσε.

Στάθηκε, δε, ιδιαίτερα στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι «87% των Ελλήνων σήμερα νιώθει ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλει τον μήνα» και ότι «2 στους 3 Έλληνες νιώθουν ότι είναι φτωχοί».

Αναφέρθηκε, τέλος, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επαναλαμβάνοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα αναζητήσει πλήρεις απαντήσεις.

«Όλοι χθες περάσαμε το βράδυ μας βλέποντας Mega και Γιώργο Μαζωνάκη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στη Βουλή μέχρι τέλους την υπόθεση, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί», τόνισε.

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