Ρωσία: Καταγγελίες για κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας καταγγέλλει απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων εναντίον των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ενώ στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τριήμερη εκλογική διαδικασία.

Η επικεφαλής της Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, είχε δηλώσει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ότι οι ρωσικές αρχές απέτρεψαν προσπάθεια που, όπως υποστήριξε, αποσκοπούσε στην υπονόμευση της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και της κρατικής αυτοματοποιημένης εκλογικής πλατφόρμας «Εκλογές».

Σύμφωνα με το Interfax, η Παμφίλοβα έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση», η οποία, όπως ανέφερε, είχε ως στόχο να δυσφημίσει τα εκλογικά συστήματα. Η ίδια υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αντιμετωπίστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Μόσχα διαψεύδει παραβίαση του εκλογικού συστήματος

Μία ημέρα αργότερα, ωστόσο, η Παμφίλοβα διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε παραβιαστεί η ΓΑΣ «Εκλογές» ή ότι είχαν διαρρεύσει δεδομένα από το σύστημα.

Η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες πληροφορίες «ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων σχετικά με την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχαν αντιμετωπιστεί αρκετές επιθέσεις και απειλές.

Με βάση την εικόνα που δίνουν σήμερα οι ρωσικές αρχές, η ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Μόσχα συνεχίζεται χωρίς σοβαρές διαταραχές. Ο επικεφαλής του δημόσιου επιτελείου που παρακολουθεί την εκλογική διαδικασία στην πρωτεύουσα δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι το σύστημα λειτουργεί σταθερά και πως περίπου 100.000 Μοσχοβίτες είχαν ψηφίσει ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ίδιες αρχές ανέφεραν ότι την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας σημειώθηκαν ορισμένες σύντομες και τοπικού χαρακτήρα δυσλειτουργίες. Σύμφωνα με τη Μόσχα, τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν και δεν επηρέασαν την καταμέτρηση των ψήφων. Παράλληλα, όσοι ψηφοφόροι αντιμετώπισαν προβλήματα με την ηλεκτρονική διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ψήφο με έντυπο ψηφοδέλτιο.

Σε εξέλιξη οι τριήμερες βουλευτικές εκλογές

Η ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη χώρα μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 111 εκατομμύρια ψηφοφόροι, ενώ η ηλεκτρονική ψηφοφορία χρησιμοποιείται ευρέως, μεταξύ άλλων και στη Μόσχα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ηλεκτρονικά την Παρασκευή.

Το Reuters επισημαίνει ότι οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα ελεγχόμενο πολιτικό περιβάλλον, με το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» να αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του στη Δούμα.

Η φετινή εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, και ψηφοφόρους στις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς το 2022, ενώ ψηφοφορία πραγματοποιείται και στην Κριμαία.

Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταδικάσει τη διεξαγωγή εκλογών στις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.