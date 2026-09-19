Air Canada: Νέες πτήσεις και χριστουγεννιάτικη «αερογέφυρα» Αθήνα – Καναδά

Νέα επιμήκυνση του εποχικού προγράμματος για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Έως 11 εβδομαδιαίες πτήσεις από Τορόντο και 10 από Μόντρεαλ το καλοκαίρι. Στο +13,5% η επιβατική κίνηση στο οκτάμηνο.

Η άνοδος της ζήτησης στη σύνδεση της Αθήνας με τον Καναδά οδηγεί την Air Canada σε νέα επέκταση του πτητικού της προγράμματος για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η ελληνική αγορά για τον καναδικό αερομεταφορέα.

Έχοντας καταγράψει αύξηση 13,5% στην επιβατική κίνηση στα δρομολόγια Αθήνα–Τορόντο και Αθήνα–Μόντρεαλ κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, η Air Canada παρατείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου 2027, καλύπτοντας, καθ΄ όλον την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Έτσι, η εξέλιξη αυτή καθιστά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 τη μεγαλύτερη σε διάρκεια στην ιστορία της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Από τον Μάρτιο ξανά σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα

Μετά τη σύντομη χειμερινή διακοπή, οι απευθείας πτήσεις θα επανεκκινήσουν ήδη από τις 6 Μαρτίου 2027, ενώ κατά την αιχμή της θερινής περιόδου το πρόγραμμα θα ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας τις 11 εβδομαδιαίες πτήσεις από το Τορόντο και τις 10 από το Μόντρεαλ.

Η Air Canada αποτελεί σήμερα τον δεύτερο μεγαλύτερο αερομεταφορέα που συνδέει απευθείας την Αθήνα με τη βορειοαμερικανική αγορά, μετά τη Delta Air Lines, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η American Airlines.

«Τον Μάρτιο σκοπεύαμε να συνεχίσουμε έως και τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος έγινε Νοέμβριος και τώρα έγινε Ιανουάριος», ανέφερε χθες, στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης, την Παρασκευή 18/9, ο Stefano Casaregola, Περιφερειακός Διευθυντής της Air Canada για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο.

Όπως σημείωσε, «υπάρχει αυτή τη στιγμή η ευκαιρία για μεγαλύτερη σύνδεση, συνεχίζοντας τελικά αυτό το success story», προσθέτοντας ότι η σεζόν 2026-2027 στην Ελλάδα θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια για την εταιρεία.

Στο +13,5% η επιβατική κίνηση

Η θετική πορεία της ελληνικής αγοράς αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Air Canada, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 13,5% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η ζήτηση στις περιόδους πριν και μετά τη θερινή αιχμή έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ενισχύοντας την προοπτική διεύρυνσης της περιόδου λειτουργίας των δρομολογίων.

Υπενθυμίζεται ότι η Air Canada ξεκίνησε την παρουσία της στην Ελλάδα το 2010, αρχικά εξυπηρετώντας σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση από την ελληνική ομογένεια. Σταδιακά, ωστόσο, η ελληνική αγορά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυναμικές της Μεσογείου για την εταιρεία, με σταθερή αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Μάλιστα, το 2026 η Air Canada ξεκίνησε το θερινό της πρόγραμμα σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με το 2025, ενώ για τη χειμερινή περίοδο η παράταση του προγράμματος αποφασίστηκε με βάση την αυξημένη ζήτηση.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα δίκτυο περίπου 200 προορισμών σε έξι ηπείρους, ενώ στην Ελλάδα έχει αναπτύξει και συνεργασίες κοινού κωδικού με την AEGEAN, διευρύνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης των επιβατών από και προς την ελληνική περιφέρεια.

Η Αθήνα ως πύλη και προς τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζει και η σύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των καναδικών κόμβων της Air Canada.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 26,5% της επιβατικής κίνησης που μεταφέρει η Air Canada στα δρομολόγια Αθήνα–Τορόντο και Αθήνα–Μόντρεαλ αφορά επιβάτες με προέλευση ή προορισμό τις ΗΠΑ.

Μέσω των δύο καναδικών hubs, οι επιβάτες έχουν πρόσβαση σε σημαντικά επιχειρηματικά και τουριστικά κέντρα της αμερικανικής αγοράς, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο.

Παράλληλα, η Air Canada επισημαίνει ως πλεονέκτημα τη δυνατότητα των επιβατών που συνεχίζουν προς τις ΗΠΑ να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εισόδου στη χώρα ήδη στους καναδικούς αεροπορικούς κόμβους, πριν από την τελική τους πτήση προς αμερικανικό προορισμό.

Στο τραπέζι νέοι ελληνικοί προορισμοί

Η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί παράλληλα περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Air Canada στην Ελλάδα. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο προσθήκης νέων ελληνικών προορισμών, πέραν της Αθήνας, ο κ. Casaregola ανέφερε ότι η προοπτική εξετάζεται, χωρίς ωστόσο να τοποθετείται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ανανέωση του στόλου και η προσθήκη νέων αεροσκαφών δημιουργούν, όπως ανέφερε, τις προϋποθέσεις για μελλοντική διεύρυνση του δικτύου. Το πρώτο βήμα, πάντως, είναι η επέκταση των υφιστάμενων δρομολογίων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Σε επόμενο στάδιο, δεν αποκλείεται η επέκταση της παρουσίας της Air Canada και εκτός Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις πιθανές επιλογές, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται δυνητικά και προορισμοί όπως η Κρήτη και η Ρόδος.

Ρεκόρ το 2025 για την αγορά Αθήνας–Καναδά

Η δυναμική, πάντως, της καναδικής αγοράς αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για την επιβατική κίνηση μεταξύ Αθήνας και Καναδά, με περίπου 420.000 ταξιδιώτες. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η αγορά εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, με αύξηση 6,7%, σύμφωνα με την Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ο Καναδάς αποτελεί, μάλιστα, την ένατη μεγαλύτερη διεθνή αγορά για το αεροδρόμιο της Αθήνας και τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μακρινών αποστάσεων, μετά τις ΗΠΑ.

Ποιοι Καναδοί ταξιδεύουν στην Ελλάδα

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία για το προφίλ των Καναδών επισκεπτών στην Ελλάδα. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για ταξιδιώτες ηλικίας άνω των 45 ετών, οι οποίοι παραμένουν στη χώρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 16 ημέρες κατά μέσο όρο, με περίπου τέσσερις ημέρες να αφορούν την Αθήνα.

Η θάλασσα αποτελεί τον βασικό λόγο επιλογής της Ελλάδας για το 59% των Καναδών επισκεπτών, ενώ το 33% συνδυάζει το ταξίδι με παραμονή στην Αθήνα για city break.

Σε επίπεδο προορισμών, η Σαντορίνη, η Κρήτη και η Πάρος αποτελούν τις τρεις δημοφιλέστερες επιλογές των Καναδών ταξιδιωτών.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα που αποκομίζουν από την ελληνική πρωτεύουσα: το 69% δηλώνει ότι η Αθήνα ήταν καλύτερη από ό,τι ανέμενε, ενώ το 99% θεωρεί πιθανό να επιστρέψει στην Ελλάδα. Παράλληλα, το 61% δηλώνει ότι θα σύστηνε τη χώρα ως τουριστικό προορισμό.