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Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τις βίζες Παλαιστινίων στη ΓΣ του ΟΗΕ
Ειδήσεις
12:23 - 19 Σεπ 2026

Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τις βίζες Παλαιστινίων στη ΓΣ του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, τη χορήγηση βίζας σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους που επρόκειτο να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καλώντας παράλληλα την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση.  

«Υπό το πρίσμα των συμφωνιών τους και των υποχρεώσεών τους ως κράτους που φιλοξενεί την έδρα του ΟΗΕ, καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανουνί, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν θα χορηγήσει βίζες στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.

Ως αποτέλεσμα, μόνο τα μέλη της παλαιστινιακής αποστολής στον ΟΗΕ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ξεκινά την Τρίτη.

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