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Νέα καταγγελία για τη γιατρό στο Κολωνάκι: Είπε σε ζευγάρι ότι είναι άρρωστοι, ενώ δεν είχαν τίποτα
Ειδήσεις
12:57 - 19 Σεπ 2026

Νέα καταγγελία για τη γιατρό στο Κολωνάκι: Είπε σε ζευγάρι ότι είναι άρρωστοι, ενώ δεν είχαν τίποτα

Reporter.gr Newsroom
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Νέα καταγγελία σε βάρος της γιατρού που, μαζί με τον σύζυγό της, επίσης γιατρό, διατηρούσαν το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρουσίασε ο ΣΚΑΪ.   

Μιλώντας στον σταθμό, ο Μ. Καρακούσης περιέγραψε την περιπέτεια που, όπως υποστήριξε, έζησε ο ίδιος και η σύζυγός του πριν από μερικά χρόνια, όταν επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη γιατρό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η γιατρός τους ενημέρωσε ότι έπασχαν από ασθένειες, χωρίς ωστόσο οι μεταγενέστερες εξετάσεις τους να επιβεβαιώσουν τις συγκεκριμένες διαγνώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο κ. Καρακούσης ανέφερε πως, λίγο μετά το περιστατικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό. Όπως είπε, λίγες ημέρες αργότερα ο ΙΣΑ επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε ότι το ιατρείο στην Καρνεάδου λειτουργούσε καθ’ όλα νόμιμα.

Περιγράφοντας αναλυτικά την εμπειρία της συζύγου του, ο κ. Καρακούσης ανέφερε ότι εκείνη είχε ακούσει για το συγκεκριμένο ιατρείο και αποφάσισε να το επισκεφθεί, καθώς, όπως είπε, η γιατρός είχε τη φήμη ότι εντόπιζε κρυφές παθήσεις, με στόχο την πρόληψη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlj341ur997d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατά την επίσκεψη η γιατρός είπε στη σύζυγό του ότι πάσχει από καρκίνο, προκαλώντας της έντονη ανησυχία. Παράλληλα, της χορήγησε συμπληρώματα και βιταμίνες και της συνέστησε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Ακολούθως, ο ίδιος ο κ. Καρακούσης επισκέφθηκε το ιατρείο. Όπως περιέγραψε, υποβλήθηκε σε εξέταση με δύο διαφορετικά μηχανήματα και η γιατρός τού ανέφερε ότι στο αίμα του υπήρχαν μικρόβια.

«Μετά με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό, στο πρώτο μηχάνημα δεν ξέρω τι έκανε. Και την ώρα του βιοσυντονισμού έπαιρνε και ένα ιστορικό για το πώς μεγάλωσα, ποιο είναι το επαγγέλμα μου, πώς έφτασα να κάνω αυτό το επάγγελμα, και τα λοιπά, και μου πήρε αίμα. Εκείνη την ώρα, μέσα στο ιατρείο, μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου βάζει την αμπούλα, δεν θυμάμαι τι έκανε, σε ένα μόνιτορ, και μου δείχνει το αίμα μου, και μου λέει αυτό το αίμα, μου λέει το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα, και έχει όλο μικρόβια» είπε ο κ. Καρακούσης.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, μετά την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο ιατρείο απευθύνθηκε σε δεύτερη γιατρό, αιματολόγο, και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Από τα αποτελέσματα, όπως είπε, προέκυψε ότι ήταν απολύτως υγιής. Αντίστοιχα, η σύζυγός του επισκέφθηκε δημόσιο νοσοκομείο, όπου επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν αντιμετώπιζε την ασθένεια που, σύμφωνα με την καταγγελία, της είχε αποδοθεί.

Ο κ. Καρακούσης ανέφερε ότι στη συνέχεια προχώρησε σε τηλεφωνική καταγγελία-αναφορά προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, από όπου, όπως είπε, τον διαβεβαίωσαν ότι θα εξετάσουν την υπόθεσή του.

Ωστόσο, δύο με τρεις ημέρες αργότερα, ο ΙΣΑ επικοινώνησε εκ νέου μαζί του και, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, τον ενημέρωσε ότι το ιατρείο ήταν καθ’ όλα νόμιμο. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, του συνέστησαν να ακολουθήσει όσα του είχε υποδείξει η συγκεκριμένη γιατρός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlj4yhbhufe1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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