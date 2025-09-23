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Ας μιλήσουν και οι εν Ελλάδι τραμπικοί για την παρακεταμόλη…
Ανεμοδείκτης
15:06 - 23 Σεπ 2025

Ας μιλήσουν και οι εν Ελλάδι τραμπικοί για την παρακεταμόλη…

Άγγελος Κωβαίος
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Το τι ακριβώς επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τις τελευταίες ιατρικές συστάσεις του, είναι εύκολο να το υποθέσει κανείς.

Οι βιαστικές «ανακοινώσεις» του δεν έχουν καμία σχέση με ανησυχίες του για την υγεία των Αμερικανών, παρά είναι μία ακόμη εκδήλωση του πώς εννοεί τον ρόλο του και τι επιδιώκει μέσω αυτού.

Τα όσα είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανοίγουν έναν παγκόσμιο κύκλο παραδοξολογίας και αυτή δεν θα μείνει στο πεδίο της ιατρικής, αλλά σίγουρα θα έχει και πολιτικές εκφάνσεις. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να αναμένεται κάποια στιγμή και η άποψη για το θέμα των εν Ελλάδι πολιτικών προσώπων, οπαδών και θαυμαστών του Τραμπ. Ορισμένοι από αυτούς άλλωστε διακρίνονται και για τις (παρα)ιατρικές τους γνώσεις…

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