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Προσοχή στους τσαρλατάνους του Λούκι Λουκ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11:07 - 23 Σεπ 2025

Προσοχή στους τσαρλατάνους του Λούκι Λουκ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Η κυβέρνηση Τραμπ μπήκε αυτή την εβδομάδα (ξανά) σε αβέβαια επιστημονικά νερά, καλώντας να περιοριστεί η χρήση ενός φαρμάκου που συνδέει αυθαίρετα με τον αυτισμό, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την επέκταση της πρόσβασης σε ένα άλλο που μελετάται ως πιθανή θεραπεία — παρά την έλλειψη αποδείξεων και για τα δύο.

«Το να παίρνεις Tylenol δεν είναι καλό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο. Η δραστική ουσία του Tylenol είναι βέβαια η παρακεταμόλη που χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε παυσίπονα, γεγονός που καθιστά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ επικίνδυνη. Σαν να απαγορευθεί δηλαδή στην Ελλάδα, «με εντολή Μητσοτάκη», το Depon.

H παρακεταμόλη, η δραστική ουσία του Tylenol και περισσότερων από 600 άλλων φαρμάκων, πρέπει, σύμφωνα με τον Τραμπ, να αποφεύγεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός εάν υπάρχει πολύ υψηλός πυρετός — μια απότομη στροφή στις οδηγίες δημόσιας υγείας για ένα φάρμακο που πολλές μεγάλες ιατρικές ενώσεις, όπως το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, θεωρούν ασφαλές.

Ο Τραμπ ανέδειξε επίσης τη λευκοβορίνη — ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση παρενεργειών ορισμένων αντικαρκινικών θεραπειών — ως πιθανή θεραπεία για τον αυτισμό. Οι πρώιμες δοκιμές σε μικρές ομάδες παιδιών έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αν και οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερες μελέτες, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει επίσημα τη χρήση του φαρμάκου στη θεραπεία του αυτισμού.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις κινήσεις αυτές «ιστορικές», αλλά η ανακοίνωση αντιμετωπίστηκε με έντονη κριτική και ανησυχία από γιατρούς, επιστήμονες και υποστηρικτές ατόμων με αυτισμό.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η συντριπτική πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας στις ΗΠΑ εκφράζει φόβους ότι οι προειδοποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν εγκύους να αποφύγουν το Tylenol ακόμη και όταν είναι άρρωστες, ή να ωθήσουν γονείς να δοκιμάσουν τη λευκοβορίνη χωρίς την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση και με περιορισμένη κατανόηση της αποτελεσματικότητας ή των μακροπρόθεσμων κινδύνων. Οι ανησυχίες όμως ξεπερνούν την ιατρική κακή χρήση.

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα είναι η πολιτικοποιημένη βιασύνη να παρουσιαστούν αυτά τα φάρμακα ως λύσεις, παρακάμπτοντας την αργή και προσεκτική δουλειά που απαιτεί η έρευνα. Προειδοποιούν ότι το να βγάζεις γενικά συμπεράσματα από ελλιπή δεδομένα δεν είναι μόνο πρόωρο αλλά και επικίνδυνο. Κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού, που αποτελεί τη βάση της δημόσιας υγείας.

Το ρεπορτάζ των αμερικανικών ΜΜΕ αναφέρει ακόμα ότι ο Τραμπ βιαζόταν πάρα πολύ να κάνει τις ανακοινώσεις, αν και αρκετοί συνεργάτες του ήταν διστακτικοί. Και στήριξε τις θεωρίες του -μεταξύ άλλων- σε "φήμες": «Υπάρχει μια φήμη ότι στην Κούβα δεν έχουν Tylenol επειδή δεν έχουν τα χρήματα για Tylenol και ουσιαστικά δεν έχουν αυτισμό», είπε.

Η τσαρνατάλικη λογική του προέδρου των ΗΠΑ απορρίπτει ένα εγκεκριμένο φάρμακο και "διαφημίζει" ένα άλλο, αν και δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές έρευνες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, προσπαθεί να αποτρέψει τους Αμερικανούς από το να εμβολιάζουν τα παιδιά τους, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες.

Και ασφαλώς δεν πρέπει να τα περάσουμε στα... ψιλά εδώ στην Ελλάδα επειδή γίνονται «στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού». Μας αφορούν άμεσα. Άλλωστε, με αφορμή τη δολοφονία Κερκ είδαμε μέχρι και υπουργούς της ΝΔ να μιλούν για "turning point" και να αμφισβητούν ακόμα και τον ΟΗΕ.

Δυστυχώς, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να γυρίσουμε σε εποχές... Φαρ Ουέστ με τους ψευτογιατρούς και τα ελιξίρια που διαβάζαμε στο Λούκι Λουκ. Στα κόμικ μας φαίνονταν αστείοι επειδή τους είχαμε αφήσει πίσω. Δεν είναι, όμως, αστείοι τώρα που μοιάζουν ξανά αληθινοί. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε πολιτικό να αμφισβητήσει τα επιστημονικά επιτεύγματα που άλλαξαν τις ζωές μας, ανέβασαν το προσδόκιμο ζωής και εξασφάλισαν καλύτερες ζωές για εμάς και τα παιδιά μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 13:39
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