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Τι είπε η «φοιτήτρια της Σορβόννης» στον Τσίπρα και θύμωσε η Ακρίτα
Ανεμοδείκτης
04:11 - 14 Οκτ 2025

Τι είπε η «φοιτήτρια της Σορβόννης» στον Τσίπρα και θύμωσε η Ακρίτα

Άγγελος Κωβαίος
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Ο Αλέξης Τσίπρας προσφάτως αποχώρησε από τη Βουλή και το ΣΥΡΙΖΑ και, όπως σημείωσαν πολλοί, από το λεξιλόγιό του μοιάζει να απουσιάζει πλέον η λέξη και η έννοια «Αριστερά».

Σε συνέχεια της βιντεοσκοπημένης του δήλωσης-αναγγελίας νέου κόμματος, έδωσε μία συνέντευξη στην Εφ.Συν., όπου προχώρησε ένα βήμα και λίγο-πολύ επιστράτευσε το επιχείρημα «όλοι ίδιοι είναι», λέγοντας ότι μία… φοιτήτρια της Σορβόννης του εξέφρασε το παράπονο πως «στις ομιλίες στη Βουλή δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους δεξιούς από τους αριστερούς».

Με την επιφύλαξη για το κατά πόσον υπήρξε πράγματι το παράπονο της φοιτήτριας, τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα ενόχλησαν την Ελενα Ακρίτα. Και η βουλεύτρια (κατά το αριστερό ιδιόλεκτο) Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε μέσω Facebook στον πρώην Πρωθυπουργό και βουλευτή, «μαλώνοντας» τη φοιτήτρια και λέγοντας ότι είναι δικό της πρόβλημα αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη Σοφία Βούλτεψη από τη Σία Αναγνωστοπούλου…

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid02rDCR1ccFjp27rmJpNqeDae72szxJS2CPhWnNr98k3n5HHS2Db9jG55YbsdN1H291l}

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