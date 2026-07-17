Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε μέρος της αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει κατά του BBC.

Πιο αναλυτικά, υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ διεκδικεί αποζημίωση από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι ένα ντοκιμαντέρ του -συγκεκριμένα το Panorama- τον δυσφήμησε εξαιτίας μιας, -όπως ισχυρίζει-, παραπλανητικής επεξεργασίας πλάνων από μία από τις ομιλίες του.

Η συγκεκριμένη επεξεργασία -η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από την εφημερίδα Telegraph-, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα, έπληξε «την αξία του εμπορικού του σήματος, των ακινήτων και των επιχειρήσεών του».

Ωστόσο, παρότι ο Τραμπ συνεχίζει τη δικαστική διαδικασία στο σύνολό της, απέσυρε τις αξιώσεις περί δυσφήμησης κατά των εταιρειών BBC Studios Distribution Limited και BBC Studios Productions Limited, δηλαδή του εμπορικού και του παραγωγικού βραχίονα του BBC.

Τον Νοέμβριο, η Telegraph αποκάλυψε ότι εκπομπή του BBC φέρεται να είχε ενώσει διαφορετικά αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που έδινε λανθασμένα την εντύπωση ότι είχε παροτρύνει τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις» («fight like hell») και να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Στην πραγματικότητα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε οι υποστηρικτές του να διαδηλώσουν ειρηνικά.

Από τη δική του πλευρά, το BBC έχει εκδώσει επίσημη απολογία για τη «λανθασμένη εντύπωση» που δημιούργησε το ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο έχει απορρίψει το αίτημα του Τραμπ για καταβολή αποζημίωσης.

Οι δικηγόροι του BBC υποστήριξαν το Φεβρουάριο ότι η υπόθεση θα έπρεπε να απορριφθεί από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, καθώς δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι το ειδικό επεισόδιο του Panorama, με τίτλο «Τραμπ: Μια δεύτερη ευκαιρία;», είχε προβληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Πέμπτη, δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο κ. Τραμπ συμφώνησε να αποσύρει την αγωγή του κατά των εμπορικών και παραγωγικών εταιρειών του BBC, διατηρώντας όμως την αγωγή του κατά του ίδιου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.