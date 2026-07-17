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Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει
Επιχειρήσεις
14:12 - 17 Ιουλ 2026

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Reporter.gr Newsroom
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Η SpaceX αναγκάστηκε να ματαιώσει την τελευταία στιγμή τη νέα δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Starship, στην πρώτη του πτήση μετά το ιστορικό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της εταιρείας τον Ιούνιο. Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ορισμένοι κινητήρες δεν τέθηκαν σε λειτουργία, γεγονός που ενεργοποίησε αυτόματα τη διαδικασία ακύρωσης της εκτόξευσης.

«Για να διασφαλίσουμε ότι η πτήση θα εξελιχθεί ομαλά, θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν δύο κινητήρες», ανέφερε αργότερα ο Μασκ, εκτιμώντας ότι η νέα προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί «πολύ πιθανό» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο γιγαντιαίος πύραυλος, ύψους 124 μέτρων, επρόκειτο να πραγματοποιήσει την 13η δοκιμαστική του πτήση. Η πιο πρόσφατη έκδοση του Starship είχε πετάξει με επιτυχία τον Μάιο, ωστόσο η αποστολή συνοδεύτηκε από τεχνικά προβλήματα. Η πρώτη βαθμίδα Super Heavy δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσγείωση λόγω βλαβών σε κινητήρες και κατέληξε στον Κόλπο του Μεξικού.

Με τη νέα δοκιμή, η SpaceX επιδιώκει να ολοκληρώσει χωρίς προβλήματα όλα τα κρίσιμα στάδια της αποστολής: την εκτόξευση, την άνοδο, τον διαχωρισμό των βαθμίδων, την επιστροφή του ενισχυτή και την ελεγχόμενη προσγείωσή του.

Σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν πραγματοποιηθεί «πολλαπλές αλλαγές σε υλικό και λογισμικό» για την αντιμετώπιση των προηγούμενων τεχνικών προβλημάτων. Στη συγκεκριμένη αποστολή, η ανώτερη βαθμίδα του Starship επρόκειτο να θέσει σε τροχιά 20 δορυφόρους Starlink V3, ενώ θα δοκιμαζόταν και η επανεκκίνηση των κινητήρων στο Διάστημα — μια κρίσιμη τεχνολογία για μελλοντικές αποστολές μεγάλης διάρκειας. Παράλληλα, θα αξιολογούνταν οι βελτιώσεις στη θερμική ασπίδα του οχήματος.

Το Starship αποτελεί τον βασικό πυλώνα των διαστημικών σχεδίων τόσο της SpaceX όσο και της NASA, η οποία στοχεύει να επιστρέψει αστροναύτες στη Σελήνη πριν από το τέλος του 2028, δηλαδή εντός της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την εταιρεία. Στις 12 Ιουνίου, η SpaceX πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή στην ιστορία, εκτοξεύοντας προσωρινά την προσωπική περιουσία του Έλον Μασκ πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας τον τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο παγκοσμίως.

Ωστόσο, στη συνέχεια η μετοχή δέχθηκε έντονες πιέσεις. Την Τετάρτη (15/7) υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από την τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων, ενώ την Πέμπτη έκλεισε στα 131 δολάρια. Ως αποτέλεσμα, η περιουσία του Μασκ υποχώρησε εκ νέου κάτω από το όριο του 1 τρισ. δολαρίων. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, εκτιμάται πλέον σε περίπου 838 δισεκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας τον πάντως στην πρώτη θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

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