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Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020
Ειδήσεις
13:26 - 17 Ιουλ 2026

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα δήλωσε την Παρασκευή (17/7) ότι ουδέποτε παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές και δεν έχει κανένα συμφέρον να το πράξει, καλώντας την Ουάσιγκτον να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «αβάσιμες κατηγορίες», μετά τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Πεκίνο αναμίχθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Σε διάγγελμά του προς το αμερικανικό έθνος την Πέμπτη (16/7), ο Τραμπ επανέφερε τις αμφιβολίες του για το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Κίνα παρενέβη στην εκλογική διαδικασία.

«Οι σχετικοί ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απολύτως κατασκευασμένοι και αποσκοπούν στη δυσφήμιση της Κίνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν. «Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να παρέμβουμε στις αμερικανικές εκλογές και δεν το έχουμε κάνει ποτέ».

Κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο, ο Λιν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να διατυπώνουν αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος της Κίνας.

Ερωτηθείς αν η υπόθεση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Όπως μόλις ανέφερα, καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την Κίνα ως ζήτημα στην εσωτερική εκλογική τους αντιπαράθεση και να πράξουν ό,τι συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων Κίνας–ΗΠΑ».

Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο στα μέσα Μαΐου, όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ. Μετά τη συνάντηση, οι δύο κυβερνήσεις ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης των διμερών σχέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε πρόσκληση στον Σι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, με το Πεκίνο να επιβεβαιώνει ότι ο Κινέζος πρόεδρος έχει αποδεχθεί την πρόσκληση.

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