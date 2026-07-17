Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Σε διάγγελμά του προς το αμερικανικό έθνος την Πέμπτη (16/7), ο Τραμπ επανέφερε τις αμφιβολίες του για το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Κίνα παρενέβη στην εκλογική διαδικασία.
«Οι σχετικοί ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απολύτως κατασκευασμένοι και αποσκοπούν στη δυσφήμιση της Κίνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν. «Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να παρέμβουμε στις αμερικανικές εκλογές και δεν το έχουμε κάνει ποτέ».
Κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο, ο Λιν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να διατυπώνουν αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος της Κίνας.
Ερωτηθείς αν η υπόθεση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Όπως μόλις ανέφερα, καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την Κίνα ως ζήτημα στην εσωτερική εκλογική τους αντιπαράθεση και να πράξουν ό,τι συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων Κίνας–ΗΠΑ».
Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο στα μέσα Μαΐου, όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ. Μετά τη συνάντηση, οι δύο κυβερνήσεις ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης των διμερών σχέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε πρόσκληση στον Σι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, με το Πεκίνο να επιβεβαιώνει ότι ο Κινέζος πρόεδρος έχει αποδεχθεί την πρόσκληση.
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