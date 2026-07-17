Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που είχε προηγηθεί. Παράλληλα, περίπου 53.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης Enedis.

Πιο αναλυτικά, στο Σεντ-Βικτουρνιέν, στο διοικητικό διαμέρισμα Ωτ-Βιέν της κεντρικής Γαλλίας, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της το βράδυ της Πέμπτης (16/7) όταν δέντρο κατέρρευσε και την καταπλάκωσε. Την ίδια ώρα, στο Ντολομιέ της ανατολικής Γαλλίας, ένας άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε εργαστήριο, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά έπειτα από κεραυνό που έπληξε το κτίριο, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η Enedis γνωστοποίησε ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση εξακολουθούν να επηρεάζουν περίπου 53.000 νοικοκυριά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιφέρειες Ωβέρνη-Ροδανός-Άλπεις, στη νοτιοανατολική Γαλλία, καθώς και στη Νέα Ακουιτανία, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ήρε σήμερα την πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες σε όλα τα διοικητικά διαμερίσματα της νοτιοανατολικής Γαλλίας που είχαν τεθεί σε επιφυλακή. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου σε εκτεταμένες περιοχές, από το Μασίφ Σεντράλ έως τις Άλπεις.