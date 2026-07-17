Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έδωσε την Παρασκευή (17/7) στη δημοσιότητα το 4ο σποτ του στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Μετά το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, μετά το δεύτερο σποτ που αναδείκνυε μερικές μόνο από τις μεγάλες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, μετά το τρίτο σποτ με τις απεντάξεις σε κρίσιμα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, το τέταρτο σποτ αφορά σε ένα ζωτικότατο ζήτημα για την ανθεκτικότητας της χώρας και το εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού και επιχείρησης: την αποθήκευση και το κόστος της ενέργειας.

Παρακολουθείστε το σποτ:

{https://www.youtube.com/watch? v=VGni0oJqVhQ}

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα ήταν μοναδική ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα διασφάλιζε την «ενεργειακή δημοκρατία», την αποθήκευση ενέργειας και τα απαραίτητα δίκτυα για φτηνό ρεύμα σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας.

Δυστυχώς, ούτε αυτό έγινε με το “Ελλάδα 2.0”. Αντίθετα, και στον τομέα της ενέργειας, παρακολουθούμε μια διαρκή ιστορία κακού σχεδιασμού, θεσμικής προχειρότητας και ποιοτικών υποβαθμίσεων, που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που «από τα 24 ενεργειακά μέτρα του Ελλάδα 2.0 το 2021, στο κείμενο του 2025 μόλις 8 βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 εκτροχιάστηκαν ή απεντάχθηκαν», σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκο Παρασύρη και τα συμπεράσματα της αναλυτικής «Συγκριτικής Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά» που εκπονήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και τον υπεύθυνο ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης του Κινήματος, Παύλο Γερουλάνο.

Το σποτ αναδεικνύει 3 από τις βασικότερες και σοβαρότερες εκπτώσεις της κυβέρνησης στα θέματα ενέργειας στο πλαίσιο του “Ελλάδα 2.0”:

1. Το γεγονός ότι το αρχικό “Ελλάδα 2.0” προέβλεπε μέχρι το 2025 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο 150 ΜW από ενεργειακές κοινότητες δήμων (πρόγραμμα «Απόλλων») με μόνο 30.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά «να επωφελούνται», αλλά ακόμα και αυτό το πρόγραμμα απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το αρχικό “Ελλάδα 2.0” η Ελλάδα θα έπρεπε να διαθέτει μέχρι το τέλος του 2025 ολοκληρωμένα και σε πλήρη λειτουργία, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έργα αποθήκευσης ενέργειας 1380 MW, αλλά και αυτός ο στόχος μειώθηκε δραματικά σε 700 MW.

3. Το γεγονός ότι το “Ελλάδα 2.0” προέβλεπε ολοκληρωμένα και σε πλήρη λειτουργία έργα για ακόμα 175 MW αποθήκευσης ενέργειας μέχρι τα τέλη του 2025, αλλά αυτός ο στόχος / ορόσημο διαγράφηκε μετέπειτα από το κείμενο.

Συνολικά, σύμφωνα με το αρχικό Ελλάδα 2.0, η χώρα θα έπρεπε να διαθέτει ήδη από το 2025, με χρηματοδότηση μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρωμένα και σε πλήρη λειτουργία έργα αποθήκευσης ενέργειας περίπου 1,4 GW. Αντίθετα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα που επικαλέστηκε σε σχετική ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, η Ελλάδα σήμερα, 2026, διαθέτει μόλις 0,22 GW εγκατεστημένη ισχύ μπαταριών, παρουσιάζοντας Δείκτη Αποθηκευτικής Επάρκειας – ΔΑΕ/ΑΠΕ μόλις 2%. Έτσι η χώρα μας αποτυγχάνει να αξιοποιήσει την πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος και τη μείωση των τιμών ενέργειας. Την ίδια ώρα οι επιδόσεις στην αποθήκευση ενέργειας γειτονικών μας χωρών, (Βουλγαρία 3,5 GW με ΔΑΕ/ΑΠΕ 52%, Ρουμανία 1,7 GW με ΔΑΕ/ΑΠΕ 18% και Ιταλία 7,8 GW με 14%), επιτρέπουν στους γείτονές μας να εισάγουν και να αποθηκεύουν την φθηνή ελληνική πράσινη ενέργεια, αυξάνοντας τη σταθερότητα του ηλεκτρικού τους συστήματος και τελικά πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές ενέργειας για τα δικά τους νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Είναι πράγματα για τα οποία δεν θα ακούσετε ποτέ να μιλάει η κυβέρνηση. Μιλάμε όμως εμείς.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ΠΑΣΟΚ και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης του Κινήματος, Παύλος Γερουλάνος, μελέτησαν εξαντλητικά τα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και εκπόνησαν «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», συγκρίνοντας το αρχικό κείμενο του “Ελλάδα 2.0” με το σημερινό, μετά τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του προς τα κάτω από την κυβέρνηση.

Επειδή όλη η Συγκριτική Μελέτη βασίζεται λέξη – λέξη σε κείμενα της ίδιας της ελληνικής κυβέρνησης, την καλούμε να απαντήσει για το αν ισχύουν και πώς δικαιολογεί τις εκπτώσεις ή και απεντάξεις που ζήτησε η ίδια σε κάθε μέτρο του “Ελλάδα 2.0”. Δεν είναι μόνο ότι έφτιαξαν ένα κακό και ανεπαρκές για τη χώρα σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χωρίς διαβούλευση, χωρίς εθνικό σχεδιασμό. Είναι και ότι αποδείχθηκαν ανίκανοι να εφαρμόσουν ακόμα και αυτό το κακό σχέδιο. Το “Ελλάδα 2.0” είναι το τεκμήριο αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας του δήθεν επιτελικού κράτους.

Συγκεκριμένα, το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μεταξύ άλλων τα εξής στον τομέα της ενέργειας:

Μέτρο 16872 – Επένδυση: Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών

Τι προβλεπόταν αρχικά (Ιούλιος 2021)

α) Μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2025 (ορόσημο 25): «Ολοκλήρωση παρεμβάσεων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας για τουλάχιστον 50.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, ισοδύναμης με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο για το σύνολο της επένδυσης».

Στις αναθεωρήσεις όμως που ακολούθησαν το περιεχόμενο του οροσήμου άλλαξε και επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα “Απόλλων” (για τις ενεργειακές κοινότητες δήμων) ως εξής:

«Εγκατάσταση εξοπλισμού νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον 150 MW που συνδέεται με ενεργειακές κοινότητες τις οποίες διαχειρίζονται οι δήμοι. 30.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά επωφελούνται από το πρόγραμμα «Απόλλων»».

β) Επίσης μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2025 (ορόσημο 26): «Ανακαινίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που ολοκληρώθηκαν για 105.000 κατοικίες, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της ενέργειας κατά 213 χιλ. ΤΙΠ και με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο».

γ) Και στα δύο ορόσημα προβλεπόταν – αρχικά – εξάλλου το εξής: «Η πιστοποίηση που εκδίδεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αποτελεί επαλήθευση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών. Το πιστοποιητικό θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.buildingcert.gr/».

Τι προβλέπεται τώρα

Μετά τις τελευταίες αναθεωρήσεις:

α) Το ορόσημο 25 για το πρόγραμμα “Απόλλων” δεν υπάρχει πλέον στο «Ελλάδα 2.0».

β) Το ορόσημο 26 έχει γίνει: «Ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης για 83.400 κατοικίες, εκ των οποίων τουλάχιστον 20.400 είναι ευάλωτα νοικοκυριά. Οι ανακαινίσεις θα επιτύχουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης».

γ) Δεν υπάρχει αναφορά σε πιστοποίηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών, ούτε σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Συμπέρασμα: Διαφαίνεται σημαντική (ποσοτική και ποιοτική) μείωση του αρχικού στόχου του μέτρου.

Μέτρο 16926 - Επένδυση: Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ)

Τι προβλεπόταν αρχικά (Ιούλιος 2021)

Στο ορόσημο 16 του αρχικού κειμένου του “Ελλάδα 2.0” προβλεπόταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 η «έναρξη λειτουργίας όλων των έργων αποθήκευσης ενέργειας έως 1.380 MW (συμπεριλαμβανομένου του έργου της Αμφιλοχίας), όπως πιστοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ».

Τι προβλέπεται τώρα

Μετά τις τελευταίες αναθεωρήσεις το ορόσημο 16 προβλέπει (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025): «Εγκατάσταση των «αυτόνομων» έργων αποθήκευσης ενέργειας 700 MW και εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού για εννέα υποέργα του σταθμού αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία».

Συμπέρασμα: Διαφαίνεται σημαντική ποσοτική και ποιοτική μείωση στόχου έργου. Η ξεκάθαρη «έναρξη λειτουργίας» με πιστοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ έγινε «εγκατάσταση» και «εκτέλεση έργων». Δεν υπάρχει πλέον αναφορά σε 1380 MW, αλλά σε 700 ΜW.

Μέτρο 16996 - Επένδυση: Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ

Τι προβλεπόταν αρχικά (Δεκέμβριος 2023)

Σύμφωνα με το κείμενο του “Ελλάδα 2.0” μετά την αναθεώρηση του Δεκεμβρίου 2023 όταν και ξεκίνησε η συνιστώσα του REPowerEU «η επένδυση αποτελεί ενίσχυση του δεύτερου επιμέρους προγράμματος της επένδυσης με αριθμό 16926 στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΣΑΑ, το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης σε κλίμακα δικτύου και αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω δυναμικότητας αποθήκευσης. Η επένδυση θα οδηγήσει στην εγκατάσταση πρόσθετων νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας με δυναμικότητα τουλάχιστον 175 MW».

Στο ορόσημο 366 προβλεπόταν «ολοκλήρωση εγκατάστασης μονάδων αποθήκευσης – εγκατάσταση «αυτόνομων» έργων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 175 MW» μέχρι τα τέλη του 2025.

Τι προβλέπεται τώρα

Με την αναθεώρηση του Δεκεμβρίου 2025 το ορόσημο 366 διαγράφηκε από το «Ελλάδα 2.0»

Συμπέρασμα: Διαφαίνεται πολύ σημαντική μείωση του αρχικού στόχου του συγκεκριμένου μέτρου».