ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς
17:43 - 16 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με τον ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακά 3ο συνεχόμενο χαμηλότερο χαμηλό (2465 μονάδες) και να ψάχνει αντίδραση μέσω κυρίως των ΜΠΕΛΑ +2.2% μετά και τα ενθαρρυντικά στοιχεία πωλήσεων Ιουνίου (+7%) και εξαμήνου (+4%) και METLEN +4% σε τιμές οριακά υψηλότερα του κρίσιμου επιπέδου των 42,60.

Το κλείσιμο του ΓΔ τελικά στις 2475 μονάδες -0,40% ήρθε με την συνδρομή και του γυρίσματος του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -0,9% με χαμηλό -1,5%), συσσώρευση για την CREDIA -0.8% μετά το χθεσινό ξεπούλημα λόγω του placement και θετικά πρόσημα σε BOCHGR +0.4%, EEE +0.7% και ΤΙΤΑΝ +0.3%. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Metlen και η Jumbo.

Στην άλλη άκρη της εξίσωσης η ΕΛΧΑ -4.7% μετά την ολοκλήρωση της σημαντικής ΑΜΚ ύψους 250 εκ. με τελική τιμή διάθεσης στα 4,20 και σημαντική υπερκάλυψη της προσφοράς. Διόρθωση – μετά από καιρό – για τα διυλιστήρια με ΕΛΠΕ -2% και ΜΟΗ -0.6%, καθοδικά και η ΕΥΔΑΠ -0.3% όπως και ο AKTR -0.1% που ετοιμάζεται για την δική του κρίσιμη ΑΜΚ ύψους 650 εκ. με πληροφορίες της αγοράς να διακινούν σκέψεις για ακόμα μεγαλύτερο τελικό ποσό.

Με αρκετές εναλλαγές προσήμου η ΒΙΟ 0% που δείχνει ότι βρίσκει ισορροπία στα τρέχοντα επίπεδα μετά από σημαντική υποχώρηση (~ -20% από τα υψηλά της), στο ίδιο έργο και η CENER -1.7% που επιχειρεί να κατοχυρώσει τα επίπεδα των 20 ευρώ για μια επανεκκίνηση.

Χαμηλότερες τιμές και για ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3%, ΛΑΜΔΑ -2.3%, ΔΑΑ -1.3%.

Σχετική αδυναμία στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.7%) με τον ΑΔΜΗΕ -1.5%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2.3%, ΚΡΙ -1.9% και ΑΒΑΞ -2.9% σε μια αρνητική συγκυρία για την μετοχή λόγω της κατάστασης που δημοσιοποιήθηκε σχετικά με πιθανές ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη εξαιτίας του μετροπόντικά που κατασκευάζει την γραμμή 4 του μετρό.

Ανοδικά κινήθηκαν ΠΡΟΝΤΕΑ +2.1%, ΛΑΒΙ +3%, ΚΟΥΕΣ +2%, ΙΝΤΕΚ +0,7%, περισσότερες οι ανοδικές στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με REALCONS +2.8%, ΜΟΤΟ +2.2%, QLCO +3.2%, ενώ υποχώρηση είχαν η ΥΚΝΟΤ -4.2%, ΚΟΥΑΛ -2.1%, ΦΑΙΣ -1.4%.

Η αρνητική πορεία της αγοράς (ΓΔ εβδομάδα -1.5%) με υπαιτιότητα την νέα κρίση στην ΜΑ έχει φέρει την μηνιαία απόδοση του ΓΔ σε κίνδυνο (μηνιαία +0,6% από τα υψηλά του +4,4% της 7ης Ιουλίου) χωρίς βέβαια να απειλείται η συνολική ετήσια υπεραπόδοση (ΓΔ +16.7% στο έτος).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου
Ανακοινώσεις

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542
Αναλύσεις

ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό
Ναυτιλία

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ &amp; ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 19:30

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:56

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:52

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ