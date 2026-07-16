Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με τον ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακά 3ο συνεχόμενο χαμηλότερο χαμηλό (2465 μονάδες) και να ψάχνει αντίδραση μέσω κυρίως των ΜΠΕΛΑ +2.2% μετά και τα ενθαρρυντικά στοιχεία πωλήσεων Ιουνίου (+7%) και εξαμήνου (+4%) και METLEN +4% σε τιμές οριακά υψηλότερα του κρίσιμου επιπέδου των 42,60.

Το κλείσιμο του ΓΔ τελικά στις 2475 μονάδες -0,40% ήρθε με την συνδρομή και του γυρίσματος του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -0,9% με χαμηλό -1,5%), συσσώρευση για την CREDIA -0.8% μετά το χθεσινό ξεπούλημα λόγω του placement και θετικά πρόσημα σε BOCHGR +0.4%, EEE +0.7% και ΤΙΤΑΝ +0.3%. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Metlen και η Jumbo.

Στην άλλη άκρη της εξίσωσης η ΕΛΧΑ -4.7% μετά την ολοκλήρωση της σημαντικής ΑΜΚ ύψους 250 εκ. με τελική τιμή διάθεσης στα 4,20 και σημαντική υπερκάλυψη της προσφοράς. Διόρθωση – μετά από καιρό – για τα διυλιστήρια με ΕΛΠΕ -2% και ΜΟΗ -0.6%, καθοδικά και η ΕΥΔΑΠ -0.3% όπως και ο AKTR -0.1% που ετοιμάζεται για την δική του κρίσιμη ΑΜΚ ύψους 650 εκ. με πληροφορίες της αγοράς να διακινούν σκέψεις για ακόμα μεγαλύτερο τελικό ποσό.

Με αρκετές εναλλαγές προσήμου η ΒΙΟ 0% που δείχνει ότι βρίσκει ισορροπία στα τρέχοντα επίπεδα μετά από σημαντική υποχώρηση (~ -20% από τα υψηλά της), στο ίδιο έργο και η CENER -1.7% που επιχειρεί να κατοχυρώσει τα επίπεδα των 20 ευρώ για μια επανεκκίνηση.

Χαμηλότερες τιμές και για ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3%, ΛΑΜΔΑ -2.3%, ΔΑΑ -1.3%.

Σχετική αδυναμία στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.7%) με τον ΑΔΜΗΕ -1.5%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2.3%, ΚΡΙ -1.9% και ΑΒΑΞ -2.9% σε μια αρνητική συγκυρία για την μετοχή λόγω της κατάστασης που δημοσιοποιήθηκε σχετικά με πιθανές ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη εξαιτίας του μετροπόντικά που κατασκευάζει την γραμμή 4 του μετρό.

Ανοδικά κινήθηκαν ΠΡΟΝΤΕΑ +2.1%, ΛΑΒΙ +3%, ΚΟΥΕΣ +2%, ΙΝΤΕΚ +0,7%, περισσότερες οι ανοδικές στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με REALCONS +2.8%, ΜΟΤΟ +2.2%, QLCO +3.2%, ενώ υποχώρηση είχαν η ΥΚΝΟΤ -4.2%, ΚΟΥΑΛ -2.1%, ΦΑΙΣ -1.4%.

Η αρνητική πορεία της αγοράς (ΓΔ εβδομάδα -1.5%) με υπαιτιότητα την νέα κρίση στην ΜΑ έχει φέρει την μηνιαία απόδοση του ΓΔ σε κίνδυνο (μηνιαία +0,6% από τα υψηλά του +4,4% της 7ης Ιουλίου) χωρίς βέβαια να απειλείται η συνολική ετήσια υπεραπόδοση (ΓΔ +16.7% στο έτος).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης