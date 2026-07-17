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Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών
Ειδήσεις
13:38 - 17 Ιουλ 2026

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία της Μάρως Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο έδωσαν το τελευταίο «αντίο» σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν ο στενός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε έναν βαθιά συγκινητικό επικήδειο. Με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο αποχαιρέτησε τη σπουδαία ηθοποιό, λέγοντας πως το πιο δύσκολο για εκείνον είναι ότι, αντί για την καθιερωμένη τους «καλημέρα», αναγκάζεται πλέον να της πει το οριστικό «καληνύχτα». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη φιλία τους μεγάλο προνόμιο, τονίζοντας πως η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Τον δικό τους αποχαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλληκαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, μιλώντας για τη σπουδαία πορεία, το ήθος και την προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk0sm028iwzd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Βουλγαράκης, Έλενα Ακρίτα, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Εβελίνα Παπούλια, Χάρης Ρώμας, Νάντια Μπουλέ, Κοραλία Καράντη και πολλοί ακόμη.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της.

Έξω από τη Μητρόπολη είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες και θαυμαστές της, κρατώντας λευκά λουλούδια ως ένδειξη αγάπης και ευγνωμοσύνης για τη σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή και τις αξέχαστες ερμηνείες που χάρισε στο κοινό.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Η αγαπημένη ηθοποιός έδωσε γενναία μάχη με την υγεία της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό της από το «Αττικόν», όταν η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε εκ νέου.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει στους στενούς της φίλους: όταν ξαναβρεθούν χωρίς εκείνη, να αφήσουν ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι μπροστά στην άδεια καρέκλα της, ως έναν συμβολικό αποχαιρετισμό. Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε αυτή την επιθυμία με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι, Μάρω μου».

Με επιθυμία της οικογένειάς της, αντί για στεφάνια, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της μπορούν να ενισχύσουν το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρω Κοντού είχε συνδεθεί στενά, έχοντας υπηρετήσει ως πρόεδρός του.

Η σπουδαία ηθοποιός αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη και ένα έργο που θα συνεχίσει να εμπνέει και να συγκινεί το ελληνικό κοινό για πολλά ακόμη χρόνια.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 14:10
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