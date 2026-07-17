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Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο
Εμπορεύματα
13:30 - 17 Ιουλ 2026

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο την Παρασκευή (17/7), καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενέτειναν τις επιθέσεις τους στην περιοχή του Κόλπου.

Ειδικότερα, η κατάρρευση της εκεχειρίας περιόρισε τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη ζήτησε από την οργάνωση των Χούθι να βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να διακόψει τη διέλευση των εξαγωγών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Στο φόντο λοιπόν των συγκεκριμένων γεωπολιτικών εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent ενισχύονται 1,94% στα 85,87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει επίσης άνοδο 2,23% στα 80,72 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι και τα δύο βασικά διεθνή συμβόλαια αναφοράς έχουν ενισχυθεί σχεδόν κατά 12% μέσα στην εβδομάδα. Το Brent οδεύει προς την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδό του, ενώ το WTI βρίσκεται σε τροχιά δεύτερης συνεχόμενης εβδομαδιαίας ανόδου.

Ερυθρά Θάλασσα

«Η πιθανότητα η Ερυθρά Θάλασσα να εξελιχθεί σε ακόμη ένα σημαντικό σημείο διαταραχής του εφοδιασμού περιπλέκει περαιτέρω τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ. Όπως επισήμανε, το «σενάριο διπλού κινδύνου» διατηρεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές και των δύο βασικών δεικτών αναφοράς.

Για πρώτη φορά από τότε που το μνημόνιο κατανόησης οδήγησε στην παύση των εχθροπραξιών τον προηγούμενο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν την Τετάρτη δύο μεγάλα κύματα αεροπορικών επιδρομών μέσα στην ίδια ημέρα, με κύριους στόχους περιοχές κοντά στις νότιες ακτές του Ιράν. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και την Πέμπτη.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας απέτρεψαν πυραυλική επίθεση του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Το υπουργείο Εσωτερικών πρόσθεσε ότι ένα παιδί τραυματίστηκε από θραύσματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αναχαίτισης των πυραύλων.

«Η ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα», δήλωσε την Πέμπτη ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (Council on Foreign Relations) στην Ουάσινγκτον.

«Πρέπει να ανησυχούμε, και εγώ ανησυχώ, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες», τόνισε.

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν «ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας».

Η Τεχεράνη απάντησε με την εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικά κράτη, μεταξύ των οποίων και μια μαζική επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, η οποία είχε πρόσφατα επεκταθεί.

Εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, η ιρανική ηγεσία ζήτησε από τους συμμάχους της, τους Χούθι, να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι αμερικανικές επιθέσεις πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Αναλυτές της IG εκτίμησαν ότι, από τεχνικής άποψης, η τιμή του WTI θα μπορούσε να κινηθεί προς τα μέσα επίπεδα των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, εφόσον διατηρηθεί πάνω από το βασικό επίπεδο στήριξης που βρίσκεται στα μέσα επίπεδα των 70 δολαρίων.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 3,67% στα 56,80 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,22% στα 4,00.90 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το ασήμι χάνει 0,81% στα 55,73 δολάρια η ουγγιά, ενώ στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός σημειώνει επίσης απώλειες 1,82% στα 6,2268 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1439 δολάρια προς ευρώ, ενώ κερδίζει 0,27% % έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3439 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,25% και έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8510 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 13:56
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