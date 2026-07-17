Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον λιμενικών εγκαταστάσεων στη Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία, προκάλεσε ζημιές σε τρία εμπορικά πλοία που έφεραν ξένη σημαία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών εισαγγελικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια ενός από τα πλήγματα, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/7), δύο Ουκρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν σε πλοίο με ξένη σημαία, όπως γνωστοποίησαν οι περιφερειακοί εισαγγελείς.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής φυσικού αερίου στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ρωσικού drone.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η Naftogaz ανέφερε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουλίου η Ρωσία εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μίας από τις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου του ομίλου στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Η εταιρεία επισήμανε ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος νέων επιθέσεων στην περιοχή.