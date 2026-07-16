Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας επισκίασε μια σειρά από ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow χάνει 0,51% στις 52.553,62 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,51% στις 7.533,61 μονάδες και ο Nasdaq βυθίστηκε κατά 1,47% στις 25.881,95 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, αφού η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ανακοίνωσε αύξηση του επενδυτικού της προγράμματος (κεφαλαιουχικές δαπάνες), επισκιάζοντας τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία πλέον προβλέπει ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα διαμορφωθούν μεταξύ 60 και 64 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 52 έως 56 δισ. δολάρια. Η μετοχή της υποχωρούσε περίπου 3%.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) κατέγραψε απώλειες άνω του 4%, με τη μεγαλύτερη πίεση να δέχεται η Arm Holdings, της οποίας η μετοχή υποχώρησε περισσότερο από 7%. Οι Micron Technology και Advanced Micro Devices (AMD) έχασαν πάνω από 6% η καθεμία, ενώ η Broadcom σημείωσε πτώση άνω του 4%. Παράλληλα, οι αμερικανικές εισηγμένες μετοχές της SK Hynix κατέγραψαν βουτιά άνω του 11%.

Πιέσεις εκδηλώθηκαν και στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, με τη μετοχή της Alphabet να υποχωρεί περισσότερο από 4%, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία καθυστερεί την κυκλοφορία του ισχυρότερου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, του Gemini 3.5 Pro. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν επίσης και άλλες εταιρείες των λεγόμενων «Magnificent Seven», όπως οι Meta Platforms, Nvidia και Amazon.

Παρά τη διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές, η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων έχει ξεκινήσει δυναμικά. Από τις 40 εταιρείες του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα, περισσότερες από το 87% ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα των μεγάλων τραπεζών, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστος δείκτης της πορείας της οικονομίας και ανακοίνωσαν αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου σημαντικά καλύτερα των προβλέψεων.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το Brent υποχώρησε κατά 0,75% στα 84,31 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI έχασε 0,68% στα 79,07 δολάρια το βαρέλι.