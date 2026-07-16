ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
23:04 - 16 Ιουλ 2026

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας επισκίασε μια σειρά από ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow χάνει 0,51% στις 52.553,62 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,51% στις 7.533,61 μονάδες και ο Nasdaq βυθίστηκε κατά 1,47% στις 25.881,95 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, αφού η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ανακοίνωσε αύξηση του επενδυτικού της προγράμματος (κεφαλαιουχικές δαπάνες), επισκιάζοντας τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία πλέον προβλέπει ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα διαμορφωθούν μεταξύ 60 και 64 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 52 έως 56 δισ. δολάρια. Η μετοχή της υποχωρούσε περίπου 3%.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) κατέγραψε απώλειες άνω του 4%, με τη μεγαλύτερη πίεση να δέχεται η Arm Holdings, της οποίας η μετοχή υποχώρησε περισσότερο από 7%. Οι Micron Technology και Advanced Micro Devices (AMD) έχασαν πάνω από 6% η καθεμία, ενώ η Broadcom σημείωσε πτώση άνω του 4%. Παράλληλα, οι αμερικανικές εισηγμένες μετοχές της SK Hynix κατέγραψαν βουτιά άνω του 11%.

Πιέσεις εκδηλώθηκαν και στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, με τη μετοχή της Alphabet να υποχωρεί περισσότερο από 4%, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία καθυστερεί την κυκλοφορία του ισχυρότερου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, του Gemini 3.5 Pro. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν επίσης και άλλες εταιρείες των λεγόμενων «Magnificent Seven», όπως οι Meta Platforms, Nvidia και Amazon.

Παρά τη διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές, η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων έχει ξεκινήσει δυναμικά. Από τις 40 εταιρείες του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα, περισσότερες από το 87% ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα των μεγάλων τραπεζών, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστος δείκτης της πορείας της οικονομίας και ανακοίνωσαν αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου σημαντικά καλύτερα των προβλέψεων.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το Brent υποχώρησε κατά 0,75% στα 84,31 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI έχασε 0,68% στα 79,07 δολάρια το βαρέλι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις
Ειδήσεις

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Πτώση για S&amp;P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό
Χρηματιστήρια

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο
Ειδήσεις

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
17/07/2026 - 00:00

Συγγνώμη στην κυβέρνηση κι ευχαριστούμε για το πρόστιμο

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 23:04

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/07/2026 - 23:01

ΥΠΑΑΤ- ΑΑΔΕ: Παράταση υποβολής δηλώσεων πρώτης φάσης έως τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων

Magazino
16/07/2026 - 23:00

Επτά πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε όταν τρώτε στην Ιταλία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 22:30

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 22:00

Prodea: Πρόωρη αποπληρωμή €120 εκατ. του εταιρικού ομολόγου

Magazino
16/07/2026 - 21:30

Λιονέλ Μέσι – Αντονέλα Ροκούτσο: Η ρομαντική τους ιστορία ξεκίνησε στους δρόμους του Ροσάριο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 21:00

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

Ειδήσεις
16/07/2026 - 20:46

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Πολιτική
16/07/2026 - 20:15

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 19:49

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 19:30

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ