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Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
13:54 - 17 Ιουλ 2026

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα, η οποία αυτή την εβδομάδα διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με τους όρους του νέου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, προειδοποίησε ότι η επιβολή απαγόρευσης στη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς υπέρ ανταγωνιστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ανέφεραν την Παρασκευή (17/7) δύο Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δύο διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ δεν κατόρθωσαν την Τετάρτη (15/7) να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων που αφορά τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η διαδικασία προσέκρουσε στις αντιρρήσεις ομάδας χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία, οι οποίες εξέφρασαν διαφορετικές ενστάσεις ως προς το περιεχόμενο του πακέτου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να μην έχουν καταλήξει σε κοινή θέση σχετικά με την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμών στις εισαγωγές και τη διακίνηση ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Όπως επισημαίνεται, η χώρα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ συγκαταλέγεται και στους σημαντικότερους παγκόσμιους παράγοντες του κλάδου, ανταγωνιζόμενη χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε ένας από τους Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Reuters, η Αθήνα θεωρεί ότι κάθε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων πρέπει να αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ενισχύεται η πίεση προς τη Μόσχα χωρίς να προκαλούνται παράλληλα ανεπιθύμητες επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στους καταναλωτές και στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα πρέπει, ως ακούσια συνέπεια της πολιτικής κυρώσεων που εφαρμόζει, να παραχωρεί ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή σημαντικά μερίδια αγοράς σε ανταγωνιστές εκτός της Ένωσης. Όπως επισήμανε, στόχος των κυρώσεων οφείλει να είναι η αποδυνάμωση της οικονομικής ισχύος της Ρωσίας και όχι η δημιουργία στρατηγικών πλεονεκτημάτων για τρίτες χώρες εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Τόσο οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι όσο και οι διπλωματικές πηγές μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, επικαλούμενοι την ευαισθησία των διαβουλεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 21ο πακέτο κυρώσεων αναβλήθηκαν και θα συνεχιστούν στις 23 Ιουλίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να παραμείνει αμετάβλητο το ισχύον ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο διαμορφώνεται στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 14:08
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