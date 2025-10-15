Από μίμος του Ανδρέα, απομίμηση του Κασσελάκη

Απουσίαζαν οι αναφορές στην Αριστερά, υπήρχαν άλλα δήθεν νεωτερικά στοιχεία και γενικώς κυριάρχησε ένα πνεύμα κάπως… ποταμίσιο. Είναι πραγματικά χαριτωμένο ότι όλα αυτά τα σχολίασε ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης και μάλιστα εύστοχα.
Σε εμφάνισή του στο MegaNews, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τη δήλωση Τσίπρα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, μεταξύ άλλων: «[…] Έχω μπερδευτεί λίγο, διότι με αντιγράφει τόσο πολύ, με τόσα πράγματα τα οποία λέει… Θέλει νέες τεχνολογίες, τεχνογνωσία, όχι τόσο πολύ Αριστερά, “η Αριστερά είναι το αποτέλεσμα, όχι η θεωρία”…». Και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Υπάρχει κάτι που αντιφάσκει: Είτε αυτά που έλεγα για δύο χρόνια ήταν σωστά, είτε και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ΔΑΠίτης, όπως μ’ έλεγαν κι εμένα ΔΑΠίτη τόσο καιρό εκεί μέσα». Αδικο έχει;