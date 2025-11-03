Πώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πάει για... «μεταρρύθμιση»

Με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη και τους αγρότες σε απόγνωση λόγω της άτυπης στάσης πληρωμών του Οργανισμού, η κυβέρνηση αναζητεί διεξόδους και τρόπους για την αποτροπή μία μεγάλης εμπλοκής, με πιθανά (και μάλιστα μεγάλα) πολιτικά απόνερα.

Σε αυτήν την συνθήκη, κυριαρχεί η αγωνία για τις περαιτέρω αποκαλύψεις και τις πολιτικές τους περιπλοκές, ενώ παράλληλα επινοούνται και διάφοροι (συζητήσιμοι) τρόποι επικοινωνιακής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα μεγάλο σκάνδαλο, που αρχικά χαρακτηρίστηκε «χρόνια παθογένεια», ονομάζεται πλέον «μεταρρύθμιση», όπως φάνηκε και στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. «Ο Θεός να την κάνει», μπορεί εύκολα να πει κάποιος, αφού γίνει και η παραδοχή ότι η κυβέρνηση καταφεύγει σε αυτά «την ανάγκην φιλοτιμία ποιούμενη»…