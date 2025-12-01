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Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επαινεί τον Άδωνι
Ανεμοδείκτης
14:10 - 01 Δεκ 2025

Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επαινεί τον Άδωνι

Άγγελος Κωβαίος
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Μάλλον έκπληξη θα πρέπει να προξένησε το κολακευτικό σχόλιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά για τον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας σε συζήτηση για την Υγεία που διοργανώθηκε από το Debate House, ο προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής, ανέφερε: «Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε», ενώ λίγο αργότερα επανήλθε και απευθυνόμενος στον Αδωνι Γεωργιάδη είπε: «Αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Σε συνέχεια αυτών, ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γράφοντας στο Χ: «Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε». Πώς να ακούστηκαν όλα αυτά στη Χαριλάου Τρικούπη;

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1995399428924915756}

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