Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε την Πέμπτη (30/7) μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με αφορμή τα κομματικά χρέη, με την Αμαλίας να κάνει λόγο για «δανεικά κι αγύριστα» και τη Χαριλάου Τρικούπη να σηκώνει το γάντι, μιλώντας για χρηματοδότηση με «αδιευκρίνιστους πόρους» και για «μπροστινούς συμφερόντων».

Αρχή όλων, η ανάρτηση της ΕΛΑΣ στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία ανέφερε πως το «φέσι» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ από χρέη ανέρχεται συνολικά στα 1,66 δισ. ευρώ, με τα περισσότερα εξ αυτών να τα χρωστούν στις τράπεζες.

«Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ», σημειώνεται στην ανάρτηση, ενώ στη συνέχεια το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει:

«Οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκ., αυξημένες κατά 60,7 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους. Με τα χρέη της ΝΔ προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκ. και του ΠΑΣΟΚ τα 559,8 εκ., τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες.»

{https://x.com/myelasgr/status/2082506495413846098}

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ: Κόμμα «ιδιωτικής χρήσης» με αδιευκρίνιστους πόρους

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που τόνισε πως τα χρέη του είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται κανονικά από την κρατική επιχορήγηση που παίρνει, επισημαίνοντας ότι «από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά».

Ανεβάζοντας περισσότερο τους τόνους, η Χαριλάου Τρικούπη καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα τη χρεοκοπία των κρατικών ΜΜΕ επί προεδρίας του στον ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε απαντήσεις για τα διπλά βιβλία που κατήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ τον κάλεσε να γνωστοποιήσει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του.

«Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση», αναφέρει αρχικά το ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει:

«Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Καθαρές κουβέντες: Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης.

Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά.

Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ.

Ώρα για τις δικές σας… καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας.

Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε;».

Η Χαριλάου Τρικούπη, δε, σημειώνει πως «το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά» και συνεχίζει:

«Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν. Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας.

Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες.

Και κάτι τελευταίο: Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως “κόμμα που ανήκει στις τράπεζες”, ο άνθρωπος που ως Πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλώ δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα funds, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταργήσατε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιούργησατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη.

Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.

Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.