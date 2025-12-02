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Πότε σκέφτηκε ο Μητσοτάκης να αποχωρήσει από την πολιτική
Ανεμοδείκτης
15:41 - 02 Δεκ 2025

Πότε σκέφτηκε ο Μητσοτάκης να αποχωρήσει από την πολιτική

Άγγελος Κωβαίος
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Επειτα από την ομιλία του στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο (1/12), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Εκεί είχε μια συζήτηση περισσότερο προσωπική, με την κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Ανάμεσα σε διάφορα ενδιαφέροντα που «εξολομολογήθηκε» ο Πρωθυπουργός ήταν και η αντίληψή του για την πολιτική. «Δεν βλέπω την πολιτική ως μια “καριέρα” στην οποία θα περάσω όλη μου τη ζωή. Υπήρξε μια επαγγελματική ζωή πριν από την πολιτική και, ελπίζω, θα υπάρξει και μια ζωή μετά την πολιτική. Κανείς μας δεν θα είναι εδώ για πάντα», είπε.

Αποκάλυψε δε και ότι υπήρξε η στιγμή που σκέφτηκε να αποχωρήσει και να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό: «Οταν χάσαμε τις εκλογές του 2015 (από τον ΣΥΡΙΖΑ) το συζήτησα με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου και είπα στον εαυτό μου ότι αν δεν γίνω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιθανόν θα πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Εφτασα αρκετά κοντά τότε στον εγκαταλείψω την πολιτική, αλλά τελικά κέρδισα τις εσωκομματικές εκλογές το 2016»…

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