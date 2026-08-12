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Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο
Ανεμοδείκτης
13:54 - 12 Αυγ 2026

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Άγγελος Κωβαίος
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Όπως κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, αρχίζει η πολιτική συζήτηση για την ΔΕΘ και τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η διαφορά είναι ότι εφέτος έχουμε μία ΔΕΘ καθαρά προεκλογική και γι’ αυτόν τον λόγο, κάπως πιο σημαντική. Όλα πάντως εξελίσσονται κατά τα αναμενόμενα. Η κυβέρνηση διαφημίζει τα υπερπλεονάσματά της (τα οποία έχουμε πληρώσει όλοι με την αιματηρή υπερφορολόγηση), διακινεί μία γενική εντύπωση για το πόσα θα μοιράσει και κατά πάσα βεβαιότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εμφανιστεί και θα μοιράσει κάτι περισσότερο.

Πίσω από όλα αυτά όμως, θα βρίσκεται η αγωνία των δημοσκοπήσεων του φθινοπώρου και – κυρίως – του εκλογικού αποτελέσματος. Και το θέμα για την κυβέρνηση είναι ότι οι συνθήκες διαφέρουν πλέον πολύ. Το πρόταγμα της σταθερότητας μπορεί να πείθει ορισμένους, δεν μοιάζει όμως αρκετό για να δημιουργήσει εκλογικό ρεύμα. Και τα χαρτζιλίκια και επιδόματα, δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι μεταφράζονται πλέον σε ψήφους. Ουσιαστικά η κυβέρνηση μοιάζει να έχει πρόβλημα στο να καλλιεργήσει πειστικές προσδοκίες και γι’ αυτό, το χειροκρότημα των κομματικών στελεχών στο Βελλίδειο θα είναι μάλλον αγωνιώδες, εν όψει όσων θα επακολουθήσουν…

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 14:09
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