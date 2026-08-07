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Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα
Ανεμοδείκτης
10:47 - 07 Αυγ 2026

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Reporter.gr Newsroom
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Εν αναμονή των εξαγγελιών της ΔΕΘ και των δημοσκοπήσεων του φθινοπώρου, το σενάριο που διακινείται από την κυβέρνηση και γι’αυτό επικρατεί προς το παρόν, είναι ότι ο εκλογικός σχεδιασμός του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ορίζοντα τον Μάιο του 2027. 

Το σκεπτικό είναι, πέραν ορισμένων κρίσιμων λεπτομερειών, ότι ο Πρωθυπουργός ποντάρει στο ότι οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης σε περίπου έναν μήνα από σήμερα, θα γίνουν αισθητές και θα αποδώσουν από τις αρχές του επόμενου έτους, ενώ παράλληλα προβάλλεται το επιχείρημα της θεσμικότητας και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηρεί τις δεσμεύσεις του για εξάντληση της τετραετίας. Ομως παράλληλα διακινείται και η εκτίμηση του κυβερνητικού επιτελείου, ότι από το φθινόπωρο θα αρχίσουν να εξασθενούν δημοσκοπικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σχεδόν όλα ακούγονται λογικά και αναμενόμενα. Όμως το τελευταίο σκέλος της επιχειρηματολογίας φανερώνει μία πραγματικότητα. Και αυτή είναι ότι πέραν των όσων θεσμικών και άλλων επικαλείται η κυβέρνηση, γνώμονας βασικός για τους πολιτικούς σχεδιασμούς της είναι οι δημοσκοπήσεις. Αυτό καταλήγει όμως και σε ένα μεγάλο στοίχημα: αν αυτές θα επαληθευτούν ή όχι στις κάλπες, που πάντως δεν θα στηθούν σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες του 2023, πόσο μάλλον του 2019…

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 11:17
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